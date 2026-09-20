Явка на выборах в Набережных Челнах за два дня превысила 56%

Набережные Челны традиционно активно участвуют в выборах, а за два дня голосования на выборах депутатов Госдумы в Автограде проголосовали более 231 тыс. избирателей, или 56,46%, сообщил мэр города Наиль Магдеев по ВКС.

«Город Набережные Челны – это город активных людей во всех проявлениях. Во всех политических кампаниях жители города с тем духом первостроителей, который есть в жилах каждого человека, который имеет высокую гражданскую и активную позицию, участвуют во всех выборных кампаниях. И выборы депутатов Государственной Думы – не исключение», – сказал Магдеев.

По состоянию на 20:00 19 сентября в Набережных Челнах проголосовали более 231 тыс. человек. «Для такого крупного мегаполиса, в котором проживает более 548 тысяч жителей, это более чем хороший результат», – отметил мэр.

В городе работают 173 избирательных участка, в составе участковых комиссий задействованы 1 655 человек. Всего в организации и проведении выборов участвуют более 2,5 тыс. человек.

Набережные Челны входят в челнинский одномандатный избирательный округ №34 вместе с Агрызским, Актанышским, Менделеевским, Муслюмовским и Тукаевским районами. Всего в округе насчитывается около 519 тыс. избирателей, из них 391 тыс. – в Набережных Челнах.