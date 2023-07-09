Явка на выборах Президента Узбекистана превысила 33,5 процента

Явка на выборах Президента Узбекистана к 11.00 по местному времени составила 33,54%. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии страны Бахром Кучкаров.

По данным зампреда ЦИК, уже отдали свои голоса более 6,46 млн человек, включенных в списки для голосования.

Таким образом, в Узбекистане преодолен порог явки для признания выборов состоявшимися (он составляет 33%). Самую высокую явку показали такие регионы, как Андижан (39,3%), Джизак (39,2%) и Навои (38,5%).

Кучкаров заметил, что на выборах пока не обнаружено серьезных нарушений. В то же время, по его словам, в социальных сетях распространяется информация, что кабинки для голосования не оснащены занавесками.

«Мы не можем не прокомментировать данные заявление. Согласно действующему законодательству, нет требований, чтобы кабинки были оснащены занавесками. Поэтому просим проверять информацию, которую распространяете», — заявил в связи с этим представитель ЦИК Узбекистана.

Выборы Президента Узбекистана проходят раньше, чем предполагалось: они должны были состояться только в 2026 году. Необходимость досрочных выборов объясняется внесением поправок в действующую Конституцию страны.