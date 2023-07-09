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Явка на выборах Президента Узбекистана достигла почти 70%
В Узбекистане к 17.00 проголосовали порядка 13 459 677 избирателей, или 69,85% от общего числа избирателей. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы ЦИК республики Бахром Кучкаров.
По мнению Кучкарова, в ходе этих выборов наблюдается очень высокий уровень политической активности.
Напомним, что порог явки в 33% для признания выборов состоявшимися в Узбекистане был преодолен примерно к 11.00 утра по местному времени.
На выборы прибыло около 800 международных и более 1,4 тыс. иностранных журналистов.
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