Явка на выборах Президента Узбекистана достигла почти 70%

В Узбекистане к 17.00 проголосовали порядка 13 459 677 избирателей, или 69,85% от общего числа избирателей. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы ЦИК республики Бахром Кучкаров.

По мнению Кучкарова, в ходе этих выборов наблюдается очень высокий уровень политической активности.

Напомним, что порог явки в 33% для признания выборов состоявшимися в Узбекистане был преодолен примерно к 11.00 утра по местному времени.

На выборы прибыло около 800 международных и более 1,4 тыс. иностранных журналистов.