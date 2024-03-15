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Политика 15 марта 2024 18:24

Явка на выборах Президента России превысила 25%

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Общая явка на выборах России превысила 25%. Таким образом, в первый день голосования свой выбор сделали уже более четверти избирателей. Данные приведены на сайте ЦИК России.

Планку в 25% явка преодолела в 18.00, по состоянию на 18.24 она составила 26,06%.

Восьмые по счету выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

#выборы президента-2024
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