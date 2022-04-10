Явка на президентские выборы в Южной Осетии превысила 82%

В Южной Осетии завершилось голосование на президентских выборах. По данным на 20.00 по мск, когда закрылись участки, итоговая явка составила 82,07%. Об этом во время брифинга рассказал член ЦИК республики Игорь Чочиев.

По данным секретаря Центризбиркома Кристины Авлоховой, выборы признаны состоявшимися.

«Голосование завершено, 72 избирательных участка на территории республики закрыты. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов», — цитирует ее ТАСС.

Кроме того, участки работали в Москве, Сухуме и Владикавказе.