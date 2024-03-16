Явка к середине второго дня голосования на выборах Президента РФ в Татарстане – 54,5%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

54,5% составляет явка жителей Татарстана на выборы Президента России по данным на 15:00 мск второго дня голосования, 16 марта. Напомним, правом избирателя в республике наделены около 3 млн человек.

Общая явка по России на момент публикации настоящего материала составляет 49,71%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ, публикуемые на экране информационного центра. Итоговые данные по явке на выборы подведут 17 марта.

Напомним, для голосования в Татарстане открыты 2767 избирательных участков, которые доступны для жителей с 8:00 до 20:00. Их работу обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов, а за соблюдением правил голосования следят 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Выборы в России проходят в течение трех дней с 15 по 17 марта. Свои кандидатуры на пост Президента страны выдвинули представители трех российских партий Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).