news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 11 сентября 2024 13:48

Ястреба со сломанным крылом из Бугульмы отправили на реабилитацию

Скопировать ссылку

Жительница Верхнего поселка Бугульмы обнаружила ястреба-перепелятника на участке возле дома. Он сидел на одном месте и не мог взлететь, сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам.

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Жители вызвали специалистов, которые определили, что у ястреба сломано крыло – вероятно, он повредил его во время охоты.

Со сломанным крылом на воле ястреб выжить не сможет, поэтому до тех пор, пока он не выздоровеет, он будет находиться на реабилитации под присмотром специалистов. После этого хищника планируют вернуть в естественную среду обитания.

#госкомитет рт по биоресурсам #спасение птиц
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100