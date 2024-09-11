Ястреба со сломанным крылом из Бугульмы отправили на реабилитацию

Жительница Верхнего поселка Бугульмы обнаружила ястреба-перепелятника на участке возле дома. Он сидел на одном месте и не мог взлететь, сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам.

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Жители вызвали специалистов, которые определили, что у ястреба сломано крыло – вероятно, он повредил его во время охоты.

Со сломанным крылом на воле ястреб выжить не сможет, поэтому до тех пор, пока он не выздоровеет, он будет находиться на реабилитации под присмотром специалистов. После этого хищника планируют вернуть в естественную среду обитания.