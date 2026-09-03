Яшкин рассказал, как Ковальчук поддерживал команду

Фото: пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Дмитрий Яшкин высказался о подготовке к новому сезону и работе с президентом клуба Ильей Ковальчуком.

«Был сложный период: месяц в отелях при большой нагрузке. Игры (предсезонные – прим.ред) нам многое показали, но надо понимать, в каком состоянии все были. Сейчас пара дней — и входим в сезон», — цитирует Яшкина «Матч ТВ».

Он также признал, что сыгранность придет не сразу.

»100% будем привыкать друг к другу. Новая система, новый тренер — объять сразу сложно. Будем двигаться день за днем», – признается спортсмен.

Хоккеист отметил роль Ильи Ковальчука в жизни команды.

«Легенда нашего спорта. Понимает, что нам надо, даже говорить ничего не нужно. На выезде навещал нас. Если кто-то обратится за советом — не откажет», – заявил хоккеист.