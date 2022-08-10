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Спорт
10 августа 2022  16:57

Яшкин объяснил, почему не перешел в «Ак Барс»: От Казани предложения не получал

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Форвард СКА Дмитрий Яшкин прокомментировал сорвавшийся переход в «Ак Барс». По словам новичка петербурского клуба, приоритет «барсов» на трансферном рынке изначально был в пользу подписания Александра Радулова.

«От Казани конкретного предложения мы так и не получили. Насколько я знаю, с Саней Радуловым клуб давным-давно разговаривал. Чуть ли не с середины прошлого сезона. Приоритет «Ак Барса» изначально был понятен», – цитирует Яшкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, чешский форвард Яшкин подписал контракт с питерским СКА. В сезоне-2020/21 хоккеист стал лучшим снайпером КХЛ (38 шайб), выходя на лед в одном звене с нынешними форвардами «Ак Барса» Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким.

#ХК Ак барс #хоккей #Дмитрий Яшкин #кхл #Александр Радулов #Вадим Шипачёв
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