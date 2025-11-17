Яшкин – лучший нападающий недели по версии КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин признан лучшим форвардом десятой недели чемпионата по версии Континентальной хоккейной лиги.

За три матча прошедшей недели на счету Яшкина 8 (5+3) очков. Он оформил по два дубля во встречах против нижнекамского «Нефтехимика» и московского «Динамо».

Лучшим защитником признали Джошуа Брука из минского «Динамо». Он набрал 3 (1+2) очка в трех матчах. Во встрече против «Сочи» 26-летний канадский защитник забил победную шайбу.

Также лучшим вратарем стал Сергей Иванов из питерского СКА. В его активе две победы в двух матчах. По воротам Иванова было нанесено 78 бросков. При этом он отразил 96,15% из них при коэффициенте надежности 1,50. Также голкипер сыграл на ноль во встрече против омского «Авангарда».

Лучший новичок недели – защитник тольяттинской Лады» Кирилл Жуков. На счету 21-летнего Жукова 2 (1+1) очка в последних двух матчах.