Яшкин – лучший нападающий недели по версии КХЛ
Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин признан лучшим форвардом десятой недели чемпионата по версии Континентальной хоккейной лиги.
За три матча прошедшей недели на счету Яшкина 8 (5+3) очков. Он оформил по два дубля во встречах против нижнекамского «Нефтехимика» и московского «Динамо».
Лучшим защитником признали Джошуа Брука из минского «Динамо». Он набрал 3 (1+2) очка в трех матчах. Во встрече против «Сочи» 26-летний канадский защитник забил победную шайбу.
Также лучшим вратарем стал Сергей Иванов из питерского СКА. В его активе две победы в двух матчах. По воротам Иванова было нанесено 78 бросков. При этом он отразил 96,15% из них при коэффициенте надежности 1,50. Также голкипер сыграл на ноль во встрече против омского «Авангарда».
Лучший новичок недели – защитник тольяттинской Лады» Кирилл Жуков. На счету 21-летнего Жукова 2 (1+1) очка в последних двух матчах.