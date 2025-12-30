Яшкин и Барабанов не сыграют против «Северстали»
Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов не сыграют в сегодняшнем матче против «Северстали».
Состав казанцев на игру с череповчанами выглядит следующим образом.
Первое звено: Хмелевский - Семёнов - Алистров (Лямкин - Миллер)
Второе звено: Галимов - Сафонов - Денисенко (Карпухин - Марченко)
Третье звено: Пустозёров - Фисенко - Биро (Ст. Терехов - Фальковский)
Четвертое звено: Дыняк - Кателевский - Бровкин (Иванов).
Тринадцатым нападающим заявлен Тимофей Жулин. В воротах сыграет Тимур Билялов.