Яшкин и Барабанов не сыграют против «Северстали»

Фото: ak-bars.ru

Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов не сыграют в сегодняшнем матче против «Северстали».

Состав казанцев на игру с череповчанами выглядит следующим образом.

Первое звено: Хмелевский - Семёнов - Алистров (Лямкин - Миллер)

Второе звено: Галимов - Сафонов - Денисенко (Карпухин - Марченко)

Третье звено: Пустозёров - Фисенко - Биро (Ст. Терехов - Фальковский)

Четвертое звено: Дыняк - Кателевский - Бровкин (Иванов).

Тринадцатым нападающим заявлен Тимофей Жулин. В воротах сыграет Тимур Билялов.