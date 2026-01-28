news_header_top
Яшкин и Алистров не сыграют сегодня против «Салавата Юлаева»

Яшкин и Алистров не сыграют сегодня против «Салавата Юлаева»
Фото: ak-bars.ru

Дмитрий Яшкин и Владимир Алистров пропускают сегодняшнюю встречу против «Салавата Юлаева». Матч в столице Татарстана начнется в 17:00 по московскому времени.

Состав «Ак Барса» на игру с «Салаватом Юлаевым»:

Первое звено: Барабанов – Сафонов – Галимов. Защитники (Лямкин – Миллер)

Второе звено: Хмелевский – Семёнов – Пустозёров. Защитники (Карпухин – Марченко)

Третье звено: Денисенко – Тодд – Сем. Терехов. Защитники (Ст. Терехов – Лучевников)

Четвертое звено: Дыняк - Кателевский - Бровкин. Защитник (Бардин)

Вратари: Арефьев (Билялов). Тринадцатым нападающим заявлен Егор Потапов.

