Яшкин и Алистров не сыграют сегодня против «Салавата Юлаева»
Дмитрий Яшкин и Владимир Алистров пропускают сегодняшнюю встречу против «Салавата Юлаева». Матч в столице Татарстана начнется в 17:00 по московскому времени.
Состав «Ак Барса» на игру с «Салаватом Юлаевым»:
Первое звено: Барабанов – Сафонов – Галимов. Защитники (Лямкин – Миллер)
Второе звено: Хмелевский – Семёнов – Пустозёров. Защитники (Карпухин – Марченко)
Третье звено: Денисенко – Тодд – Сем. Терехов. Защитники (Ст. Терехов – Лучевников)
Четвертое звено: Дыняк - Кателевский - Бровкин. Защитник (Бардин)
Вратари: Арефьев (Билялов). Тринадцатым нападающим заявлен Егор Потапов.