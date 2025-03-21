Яруллин уже не тот в Казани. Лучшие годы в Челябинске и ментальные проблемы в «Ак Барсе»

Сложно назвать первый сезон после возвращения в «Ак Барс» триумфальным для Альберта Яруллина. Защитник не выглядит тем стабильным и уверенным защитником, которым был в Челябинске, что добавляет очков в копилку не желавших возвращать доморощенного воспитанника прошлым летом. «ТИ-Спорт» разбирается в причинах.





Фото: ak-bars.ru

Яруллин уходил со скандалом, возвращался с помпой и с неоднозначной реакцией

Уход доморощенного защитника Альбера Яруллина в стан челябинского «Трактора» в мае 2021 года вызвал шквал критики. Но что самое интересное, потоки негатива разделились – одни обрушились на тогдашнего генерального менеджера Рафика Якубова, который не любил давать длинные контракты и в очередной раз предложил Альберту однолетнее соглашение. Другие наоборот – взъелись на самого защитника. Мол, предал команду из-за денег, хотя раньше обещал, что хочет всю жизнь играть в родном клубе.

В «группе поддержки» в то время был даже друг хоккеиста, боец UFC Ринат Фахретдинов, который в своих интервью рассуждал, что «Ак Барс» неуважительно относится к своим воспитанникам. Отсюда стало окончательно ясно, что Альберт обижен на свою команду.

В Челябинске Яруллин и правда отыграл на отличном уровне, стабильно набирал неплохую статистику и откровенно не проваливался, став одним из самых стабильных игроков обороны не только «Трактора», но и всей Континентальной лиги.

Вопрос возвращения Альбера Яруллина домой было делом времени – о таких планах в «Ак Барсе» в Казани ходили разговоры последние пару лет, все упиралось в отказ «Трактора» отпускать одну из ключевых фигур своей оборонительной линии.

Впрочем, желание казанских болельщиков и нового главного тренера совпали – Анвар Гатиятулин хорошо знал возможности Альберта по работе в «Тракторе». Так что генменеджер Марат Валиуллин был просто вынужден сделать все, чтобы забрать защитника домой. Генеральный менеджер исправлял ошибки своего предшественника, за счет чего добирал себе «политические очки». Плюс «Трактору» удалось заполучить бывшего барса Стивена Кэмпфера, так что они уже со спокойной душой расстались с Альбертом.

Фото: ak-bars.ru

К тому же, это была красивая медийная история. Триумфальное возвращение казанского воспитанника, который уходил по ряду недоразумений.

Однако оставались и те, кто не был так рад возвращению Яруллину. Как-раз тот лагерь болельщиков, которые считали защитника предателем, которого возвращать не следовало. Тем более давать ему гарантированные 165 миллионов рублей за три года контракта.

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С возвращением в Казань казанский воспитанник оказался сам не свой с самого начала сезона. И что еще важнее, кризис не проходит. Так что лагерь противников возвращения оказался по-своему прав.

В последние полтора месяца Альберт Яруллин все реже стал попадать в основной состав. Последний пропуск игры случился с «Витязем». Но и без него нашлось, кому ошибиться в обороне. Вчера же на льду «Барыс Арены» просто-напросто вообще не было ситуаций, когда защитники могли бы быть поставлены в сложную ситуацию – уровень сопротивления астаницев был крайне низок.

В целом по сезону Альберт теряет шайбу на ровном месте, порой его просто отпихивают от шайбы простым толчком в спину за воротами «Ак Барса», может нелепо выдать шайбу прямо на крюк сопернику, который убегает один в ноль, и конечно же периодически фолить на ровном месте, что нередко приводило к плачевным последствиям.

Впрочем, сухие цифры говорят об обратном. За 58 проведенных игр Яруллин набрал 13 (4+9) очков, а его показатель полезности положительный – «4». Все не так уж катастрофически, но по надежности хоккеист сдал серьезно. Среди болельщиков некогда любимый защитник уже получил прозвище «капитан-привоз».

Фото: ak-bars.ru

Все больше вопросов вызывает ментальное состояние хоккеиста. Он часто срывается на льду, теряет самообладание, а после удалений тратит большое количество энергии на вымещении злости.

Непонятно, что именно произошло, ведь история хоккеиста получила счастливый конец. Его вернули домой и предложили хороший контракт. Рядом близкие и свои болельщики. Оставалось только играть на своем уровне и получать удовольствие от пребывания в родной команде.

Сейчас у Альберта контракт еще на два полноценных сезона, за которые нужно выплатить 110 миллионов. Если он продолжит выступать на таком уровне, то вряд ли этот переход засчитают в качестве удачного Марату Валиуллину.

Предпосылки, что Яруллин уже не тот были еще в прошлом сезоне в Челябинске

Уральский этап карьеры для защитника выдался очень удачным. Не исключено, что именно там прошли его самые лучшие годы. Впрочем, уже в концовке прошлого сезона были поводы насторожиться. За три регулярных чемпионата в составе челябинской команды Альберт Яруллин набирал 19 очков в сезоне 2021/22, потом 17 очков в 2022/23, а в прошлом, последнем в Челябинске он выдал 21 (6+15) балл.

Но куда важнее были его прямые обязанности защитника-домоседа. Довольно продолжительное время казанский воспитанник был самым стабильным защитником «Трактора» и одним из самых стабильных во всей лиге, подтверждая этот статус из сезона в сезон.

Яруллин, как правило, грубо не ошибается, а если и забивают в его присутствии на льду, то это редко следствие его прямой ошибки.

Фото: hctraktor.org

В двух первых сезонах в составе «Трактора» у него не было «минуса» даже «в моменте». Средние «+9» за сезон вполне соотносились с его уровнем надежности на льду. Однако в его последний сезон в «Тракторе» что-то пошло не так. Он все чаще стал срываться и много удаляться.

В первой половине чемпионата у него все шло в порядке. В декабре он даже был признан лучшим защитником месяца. Тогда он и набрал большую часть своих очков –10 (4+6) баллов в девяти встречах декабря.

Однако, чем ближе к концовке чемпионата было, тем чаще защитник стал срываться на льду. К примеру, в игре с «Ак Барсом» (1:4) в Челябинске 3 февраля Альберт сделал что-то необъяснимое.

Когда до конца поединка уже оставались считанные секунды и все в этом матче было ясно, Яруллин буквально набросился на Илью Сафонова со спины у лицевого борта, обхватив его руками настоящим «удушающим» приемом из боев без правил UFC, повалил на лед.

А оказавшись на скамейке штрафников, он начал бить клюшкой по борту, а затем и вовсе сломал ее. А потом еще и вслед добавил пару ласковых в сторону судьи, за что получил дополнительные 2 минуты.

Впрочем, и в начале прошлого сезона Альберт тоже срывался в матче в Казани. Тогда при выходе со скамейки штрафников Яруллин сыграл клюшкой, будучи вне льда, а в штрафбоксе. А когда получил еще одно удаление, то стал «мстить» полотенцам, лежащим на спинках скамьи.

А в концовке сезона в игре против «Торпедо» в Нижнем Альберт вновь сорвался на откровенную грубость против форварда нижегородцев Игоря Ларионова. За удар в область головы КХЛ даже наложила на Яруллина денежный штраф.

То есть предпосылки, что хоккеист теряет ментальную стабильность были уже по ходу прошлого сезона. Уже тогда можно было обратить внимание, что защитник меняется.

Фото на анонсе ak-bars.ru