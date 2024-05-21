Яруллин, Уильямс или Киселевич: кого подпишет «Ак Барс» из защитников в это межсезонье

Альберт Яруллин

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Альберт Яруллин («Трактор», 31 год)

Любимец местной публики и вожак раздевалки «Ак Барса». Таким запомнился болельщикам Альберт Яруллин, когда покидал казанский клуб. Трансфер защитника в челябинский «Трактор» три года назад татарстанские фанаты пережили болезненно. И на то были понятные основания. Яруллин являлся едва ли не сильнейшим российским защитником КХЛ на тот момент по своему возрасту. Однако менеджмент «Ак Барса» не нашел общего языка с клубным воспитанником и контракт не удалось продлить.

В 2024 году хоккеист выходит по окончании контракта на трансферный рынок в статусе неограниченно свободного агента. К этому часу известно, что Яруллин отказался продлевать соглашение с «Трактором», несмотря на щедрое и долгосрочное предложение челябинцев. Тяга к родному дому сыграла свою роль, и с большей долей вероятности Яруллин все-таки вернется в «Ак Барс».

Стратегически переход 31-летнего защитника в казанский клуб очень важен. Во-первых, на фоне ухода Шипачева, Лукоянова и других опытных игроков в «Ак Барсе» будет нехватка кубковых хоккеистов на следующий сезон. Во-вторых, нельзя забывать и о национальном факторе. Альберт Яруллин – воспитанник «бело-зеленых», да к тому же еще – татарин. Новому наставнику «Ак Барсу» Анвару Гатиятулину будет необходим хоккеист в раздевалке, через которого он сможет контролировать здоровый микроклимат в команде.

И в этом вопросе сложно представить кандидатуру лучше Яруллина. Защитник эмоционален, умеет сказать подходящее слово в нужный момент и взбодрить команду в сложных обстоятельствах. Опыт игрока в КХЛ колоссален, а в «Ак Барсе» ему все прекрасно знакомо.

К 31 году Яруллин находится в отличной форме, что подтверждает наглядно его статистика. В минувшем регулярном чемпионате хоккеист отметился 21 (6+15) результативным действием. Это лучший показатель Яруллина в карьере после ухода из «Ак Барса».

Колби Уильямс Фото: cska-hockey.ru

Колби Уильямс (ЦСКА, 29 лет)

По ходу прошлого сезона канадский защитник присоединился к армейцам из «Адмирала». Еще год назад вместе с другим легионером – Либором Шулаком – Колби Уильямс был надежной опорой Леонида Тамбиева в составе «моряков». Но лучшие времена «Адмирала» так и остались в 2023 году, а канадец объективно перерос уровень дальневосточников.

Трансфер Уильямса в ЦСКА поначалу воспринимался болельщиками в социальных сетях неоднозначно. Между тем защитник довольно быстро стал «своим» в столичном коллективе. За 33 матча регулярного чемпионата у него 9 (1+8) очков по системе «гол + пас».

В марте 2024 года, после того как ЦСКА вылетел уже в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина от «Локомотива», появилась информация, что армейцы заинтересованы в продолжении сотрудничества с канадцем.

Однако к середине мая ЦСКА до сих пор не анонсировал сохранение Уильямса на следующий сезон. Возможно, новый главный тренер армейцев Илья Воробьев не сильно рассчитывает на защитника и ждет варианта с выгодным обменом.

Для «Ак Барса» Колби Уильямс – вариант симпатичный. Канадский защитник неплохо справляется как с «черновой работой», так и с атакующими действиями. Главный плюс хоккеиста – в его универсальности. В следующем году в КХЛ лимит на легионеров будет более лояльным. Клубы смогут заявить на сезон пять иностранцев вместо трех. Поэтому никаких юридических сложностей у «Ак Барса» с подписанием Уильямса в случае чего не возникнет.

Богдан Киселевич Фото: hawk.ru

Богдан Киселевич («Авангард», 34 года)

Еще один хрестоматийный пример кубкового бойца – защитник Богдан Киселевич. Этой весной хоккеист покинул «Авангард» в связи с истечением срока контракта и пока что не нашел себе новую команду.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2022 год) в минувшем сезоне принял участие в 60 матчах за омский клуб, отметившись 8 (0+8) очками. Киселевич – классический защитник-домосед по своей классификации. Хоккеист неплох в силовой борьбе, умеет здорово потолкаться у борта.

Возраст Киселевича хоть и не внушает оптимизма, с другой стороны, не позволяет его раньше времени списывать со счетов. Очевидно, что хоккеист не будет претендовать в «Ак Барсе» на ведущие роли. Тем не менее сомнений в том, что Киселевич будет справляться со своими обязанностями на льду, нет. Защитник является исполнительным и системным игроком, идеально подходящим под стиль Гатиятулина.

Единственный явный минус Киселевича – он вообще не пригодится для спецбригад в большинстве. Но пока у «Ак Барса» не сформирован состав на следующий сезон, рассуждать о таких деталях не имеет смысла.

Виктор Антипин Фото: hctraktor.org

Виктор Антипин («Трактор», 31 год)

В межсезонье челябинцы успели проститься с тремя хоккеистами: нападающими Джеком Родевальдом, Сергеем Калининым и защитником Виктором Антипиным.

В прошедшем регулярном чемпионате 31-летний хоккеист набрал 17 (4+13) очков по системе «гол + пас». Сезон 2023/2024 стал самым результативным для Антипина за последние пять лет.

Как сообщал агент игрока, защитник был настроен остаться в «Тракторе» на следующий год. Однако обновленный тренерский штаб челябинцев с Бенуа Гру во главе от услуг Антипина отказался.

В последние сезоны хоккеист не мог похвастаться стабильным выступлением. Играя в «Салавате Юлаеве», «Витязе» и СКА, Антипин никак не мог выйти на уровень результативности и показателей полезности времен «Металлурга».

Вполне возможно, что в связи с дефицитом защитников на трансферном рынке «Ак Барс» обратит внимание на 31-летнего Антипина. А тот сможет в новом сезоне перезагрузить его карьеру. Опять же, игроки подобного типа очень импонируют новому главному тренеру казанцев.

Динар Хафизуллин Фото: hcsalavat.ru

Динар Хафизуллин («Салават Юлаев», 35 лет)

Вариант абсолютно фантасмагорический и весьма ироничный в отношении «Ак Барса». Сложно это осознать, но 35-летний Динар Хафизуллин провел в прошлом году лучший сезон в карьере, выступая за «Салават Юлаев».

62 матча, 25 (4+21) очков, плюс 21 по показателю полезности. Результат фантастический и по-настоящему невероятный. Хафизуллин, кажется, сам того не ожидая, вышел на свой «прайм» к 35 годам.

Возникает вопрос: а что же мешало защитнику играть так же в «Ак Барсе» в свое время? Естественно, не будем забывать про тяжелую травму хоккеиста, после которой он долго восстанавливался в казанском клубе в сезоне 2022/2023. Тем не менее к плей-офф защитник подходил полностью здоровым и готовым к игре. Однако Зинэтуле Билялетдинову Хафизуллин оказался не нужен, и фактически защитник оказался одним из первых, с кем «Ак Барс» расстался весной 2023 года.

Удивительно, но уфимцы до сих пор не предложили новый контракт Динару Хафизуллину, несмотря на его внушительные показатели в «регулярке». Вероятно, защитник и руководство еще не пришли к консенсусу в условиях будущего соглашения.

Пока что Хафизуллин находится в статусе неограниченно свободного агента. Маловероятно, что после столь успешного сезона защитник останется без команды. Интереса у «Ак Барса» к Динару Хафизуллину, скорее всего, нет. Весомую роль играет травматичность игрока, преклонный для хоккеиста возраст. Да и пригласить защитника сейчас – значит признать ошибки менеджмента в прошлое межсезонье.