Развилка Яруллина: Нужно ли «Ак Барсу» продлять с понижением зарплаты сдавшего защитника?

Воспитанник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин вернулся в родной клуб в прошлом году. Однако в том сезоне 32-летний защитник особо не блистал, да и на старте текущего отрезка пока едва заметен. Нужно ли Валиуллину работать над переподписанием защитника или это ошибка и какие есть варианты развития событий - разбирается «ТИ-Спорт».





С зарплатой в 55 млн. рублей в год Яруллин «Ак Барсу» не приносит ни пользы, ни вреда

«Ак Барс» в очередной раз мечется в попытках не пересечь опасную черту и высвободить еще немного финансовых средств и место под потолком зарплат по принципу: «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но… не имею желания» (к/ф «Кавказская пленница»). Примерно то же самое сейчас происходит и в Казани.

Возможности у татарстанской команды имеются, есть и желание, но опять все упирается в потолок. Самыми логичным решением сейчас выглядит понижение зарплаты тем хоккеистам, которые свои «тяжелые» контракты в прошлом сезоне не унес. Самыми очевидными претендентами на такую неприятную процедуру выглядят Альберт Яруллин и Тимур Билялов.

Разговоры о необходимости понизить завышенную зарплату Альберту Яруллину ходят уже с прошлого сезона. Теперь же появился и новый вариант развития событий. По новой идее зарплата Альберта понижается, а взамен он получает еще год контракта. Эдакий размен, чтобы никому обидно не было. Для самого игрока вариант выглядит не так уж плохо, учитывая возраст Альберта. А вот для клуба идея сомнительная. И вот почему.

Яруллин нынешнего образца – это защитник, который не сказать, что приносит много пользы, однако при этом его ошибки в прошлом сезоне и в нынешнее межсезонье только учащались. Болельщики буквально после каждой игры принимаются за критику доморощенного защитника. Из самых безобидных эпитетов в адрес Яруллина звучали такие как, «самый бесполезный защитник» и «незаметный». А зрителя, как известно, не обманешь. Да и дыма без огня тоже не бывает.

В настоящий момент зарплата 32-летнего защитника составляется 55 млн. рублей в год. Даже если оклад Яруллина как самого дорогостоящего защитника в команде сократится на 30-40%, сам Альберт в переподписании не проиграет. Он получит примерно те же 110 млн., но с гарантией трудоустройства еще на один сезон.

Отметим, через три года Яруллину будет 35 лет, а для защитника это ощутимый возраст. Чем не отличная возможность подвести карьеру к концу на мажорной ноте в топ-клубе да еще и в родном городе. Однако вернемся к тому, какая же тут выгода для «Ак Барса» кроме как возможность на время высвободить N-ную сумму для еще одного возможного новичка.

Марату Валиуллину придется исправлять свои просчеты

Вопросы о значимости и полезности Альберта Яруллина возникли почти сразу с момента его возвращения в «Ак Барс» в прошлом сезоне. В контексте чего особо широкое внимание и обсуждение получила его высокая, по меркам среди защитников зарплата в команде. Действительно ли он наигрывает на 55 млн. рублей в год?!

На первый взгляд статистика Яруллина в «Ак Барсе» выглядит не безнадежно. В прошлом сезоне он провел 59 матчей. Яруллин неплохо проявил себя в качестве ассистента и бомбардира, на его счету 9 передач и 5 голов. А также он был в пятерке лидеров команды по блокам (115). Однако едва ли эти показатели тянут на столь высокий уровень заявленной заработной платы.

Для примера возьмем других представителей оборонительного звена Никиту Лямкина, чья зарплата составляет 45 млн. рублей в год и капитана казанцев Алексея Марченко (40 млн. рублей).

Отметим, Лямкин является бесспорным лидером в защите по всем показателям. В прошлом сезоне он больше забивал (8), чаще ассистировал (36) и грамотнее оборонялся. В совокупности он больше времени проводил на площадке, а его действия как габаритного и внушительного по размерам игрока трудно не заметить.

Что касается Марченко, то возможно его присутствие на льду не столь заметно, зато действия более отточены, а функции как игрока в разы ценнее для команды. Во-первых, он гораздо более дисциплинирован и меньше совершает ошибок. Во-вторых, он практически не уступает Яруллину в атакующих действиях. При этом он является лидером в защите по заблокированным броскам (118) да и в целом больше проводит игрового времени на льду, что говорит об одном, - тренерский штаб ему больше доверяет.

Возникает логичный вопрос, почему у Яруллина такая большая зарплата, несмотря на то, что в команде есть игроки не уступающие ему в мастерстве. Неужели генменеджер татарстанского клуба Марат Валиуллин, подписывая Яруллина на таких завышенных условиях надеялся, что тот заиграет в «Ак Барсе» еще лучше чем в «Тракторе». Или предложить сумму сильно меньше челябинской команды значило потерять марку топ-клуба? Так или иначе теперь генменеджеру казанцев придется исправлять свои просчеты.

Лучшие игровые годы для Яруллина позади

В «Ак Барс» Яруллин вернулся перед стартом прошлого сезона. Сейчас у игрока с клубом договоренность действует еще на два сезона, то есть до мая 2027 года.

Известно, что прошлым летом в «Тракторе» Яруллину обещали 60 млн. рублей. «Ак Барс» тоже очень хотел вернуть обратно своего воспитанника, но смог предложить не более 55 млн. рублей. По итогу лот отправился в Казань. Возможно потому что сам Яруллин понимал, что не тянет на прежний уровень да и дело близится к завершению карьеры, поэтому согласился на предложение из родного города и понижение зарплаты.

В Челябинске Яруллин поймал драйв и нужную волну на пике своей карьеры, когда хотел доказать бывшему родному клубу свою состоятельность. Напомним, в 2021 году Яруллин уехал из «Ак Барса» в «Трактор» из-за более выгодного предложения. Тогда казалось функционеры татарстанского клуба «продешевили», предложив наименьшую сумму.

Однако время показывает, что предложение было даже несколько завышенным. Отношения между казанским клубом и воспитанником потеплели, но видимо лучшие годы карьеры для Яруллина позади. Все сложнее конкурировать наравне и с более молодым поколением. К примеру уже сейчас за динамичными подключениями из защиты в атаку 23-летнего Митчелла Миллера мало кто успевает.

Так что, решение переподписать Яруллина с понижением суммы в контракте и продлением соглашения выглядит объяснимым, но тоже может обернуться просчетом. Кто знает, на каком уровне защитник будет выступать даже в нынешнем сезоне, не говоря уже о 2028 годе. Нужен ли «Ак Барсу» контракт с защитником, потерявшим былые качества и не приносящим особой пользы еще на один год?! Или же казанский клуб оставит за собой дополнительное право на изменения условий в новом соглашении, в случае если Яруллин не подтвердит свой уровень в нынешнем сезоне и окончательно затеряется среди более конкурентоспособных игроков обороны.