Яруллин, Шалунов, О'Делл: кто еще может перейти в «Ак Барс»

Альберт Яруллин, защитник, 30 лет

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Воспитанник казанского клуба после отъезда из столицы Татарстана в 2021 году вот уже третий сезон играет за челябинский «Трактор». В составе уральцев Яруллин стал фундаментальным защитником первой-второй пары, без которого невозможно представить оборонительный костяк команды.

30-летний хоккеист пользовался большим доверием со стороны прошлого главного тренера – Анвара Гатиятулина. При прежнем наставнике в регулярных чемпионатах у Яруллина ни разу не случались отрицательные сезоны по коэффициенту полезного действия (2021/2022 – плюс четыре, 2022/2023 – плюс одиннадцать). В среднем на льду защитник проводил не менее 18,3 минуты.

После отставки Гатиятулина «Трактор» возглавил достаточно молодой по тренерским меркам специалист – 43-летний Алексей Заварухин. Для поднятия авторитета в команде тренер решил быть на короткой ноге с главными лидерами клуба. Яруллин, естественно, был в их числе.

В отсутствие Сергея Калинина именно Альберту Яруллину была дарована капитанская нашивка, с которой на сегодняшний день защитник ведет за собой команду в плей-офф Кубка Гагарина. Минувший регулярный чемпионат стал для Яруллина самым успешным в составе «Трактора». В 63 матчах хоккеист набрал 21 (6+15) очко. В плей-офф на счету Яруллина пока одна заброшенная шайба.

Учитывая все проблемы «Ак Барса» в обороне за последний месяц, Альберт Яруллин будет однозначно на карандаше у Марата Валиуллина в предстоящее трансферное окно. По информации «ТИ-Спорт», челябинцы готовы предложить защитнику новое двухлетнее соглашение за 65 млн рублей в сезон. Примерно на те же деньги не поскупится, скорее всего, и «Ак Барс».

Тем более казанцы уже начали чистку состава среди оборонительных хоккеистов, чтобы увеличить место под потолком зарплат. Не продлен на следующий сезон Марченко, с большей долей вероятности не останется в команде и Кирилл Адамчук.

Эрик О’Делл, нападающий, 33 года

Канадский нападающий московского «Динамо» Эрик О’Делл провел свой самый успешный сезон в карьере. В 64 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 51 (23+28) очко. Ранее лучшим сезоном О’Делла был последний год, проведенный в «Сочи» (2018/19). Тогда в 61 встрече канадец заработал 39 (22+17) результативных баллов.

Во многом прорывной сезон О’Делла связан с феноменальной игрой «Динамо» в большинстве и сильными партнерами по звену. Габаритный нападающий обладает шикарным броском, у него отличное голевое чутье.

Эрик О’Делл выступает на позиции центрального форварда, которая в последние годы является очень дефицитной в КХЛ. Даже если по каким-то причинам «Динамо» не захочет предлагать хоккеисту новый контракт, очередь за нападающим выстроится из клубов КХЛ, как за горячими пирожками.

На неделе прошел слух, что «Ак Барс» готов расстаться с Вадимом Шипачевым и прервать с ним соглашение при условии выгодного трансфера. Если 37-летний форвард покинет казанский клуб, место центрального нападающего в первом-втором звене окажется вакантным.

К тому же «Ак Барс» комфортно себя чувствует в части легионерского лимита. Из иностранцев в Казани только Райли Барбер и Митчелл Миллер. Почему бы канадскому нападающему О’Деллу гармонично не вписаться в эту североамериканскую компанию.

Егор Коршков, нападающий, 27 лет

Любопытным лотом на трансферном окне в межсезонье станет лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/2024 в составе «Амура» – Егор Коршков. В 67 матчах 27-летний нападающий набрал 44 (15+29) очка. Это лучший сезон в карьере для хоккеиста.

Во многом именно успешная игра Коршкова в звене с Бочаровым и Барулиным позволила «Амуру» в последний момент выгрызть путевку в плей-офф у «Нефтехимика». Ударная тройка хабаровчан полностью затмила в команде главных звезд – Александра Хохлачева и Алекса Броадхерста.

Для «тигров» сохранение Егора Коршкова будет приоритетной задачей на это межсезонье. Команда Андрея Мартемьянова громко заявила о своих амбициях побороться за Кубок Гагарина в ближайшие годы, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выделить почти максимальную сумму под потолок зарплат (около 850 млн рублей).

Нынешнее соглашение Коршкова на 55 млн рублей за сезон истекает в апреле 2024 года. Опять же, если «Амур» не сохранит нападающего, желающих его заполучить среди остальных команд КХЛ будет достаточно. Вариант с «Ак Барсом» будет для форварда весьма привлекательным.

Максим Шалунов, нападающий, 31 год

Фото: © «Татар-информ»

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Максим Шалунов 30 апреля 2024 года выходит на рынок неограниченно свободных агентов. Лучший бомбардир «Локомотива» в регулярном чемпионате набрал в 68 матчах 36 (17+19) очков.

Как и О’Делл, Шалунов является центральным нападающим. Форвард находится в расцвете сил и прекрасной физической форме. Вместе с ярославским клубом в этом сезоне хоккеист уверенно идет к первому в истории клуба Кубку Гагарина.

Максим Шалунов обладает рядом достоинств: прекрасное катание, богатый технический функционал, выбор позиции. Хоккеист отлично чувствует себя на свободном пространстве и умеет выбирать грамотную точку для броска.

Опыт нападающего в КХЛ к своему 31 году многогранен. Если «Ак Барс» пойдет по пути существенного омоложения состава, такие игроки, как Шалунов, несомненно, пригодятся в команде.

Михаил Григоренко, нападающий, 29 лет

Экс-нападающий «Колорадо» и «Баффало» Михаил Григоренко проводит третий сезон в ЦСКА после возвращения из-за океана. Последним клубом НХЛ у форварда был «Коламбус Блю Джекетс».

В составе армейцев хоккеист становился дважды обладателем Кубка Гагарина (2022, 2023) и был на протяжении долгого периода в ЦСКА одним из самых ценных игроков. Последние два сезона Григоренко не набирал менее 45 очков за один регулярный чемпионат.

В ЦСКА после провального года и вылета от «Локомотива» в первом раунде грядет, как и в «Ак Барсе», большая перестройка. Относительно Григоренко уже появилась информация, что форвард, скорее всего, покинет столичный клуб.

Основным претендентом на нападающего называют ярославский «Локомотив». Команду возглавляет Игорь Никиткин, с которым Михаил Григоренко в своем время завоевывал свой первый Кубок Гагарина.

Вероятно, что форвард с удовольствием поедет к хорошо знакомому тренеру. Но «Ак Барс» при должной инициативности может с легкостью перехватить хоккеиста.