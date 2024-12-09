Яруллин рассказал про самые интересные заявки на V конкурсе «Инженер года»

Генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-Холдинг» и председатель конкурсной комиссии V Республиканского конкурса «Инженер года» Рафинат Яруллин рассказал о самых интересных заявках.

«Наиболее интересные работы были у нефтянников по подготовке составов, которые необходимы для увеличения нефтеотдачи. Есть работы, связанные со станкостроением, с новыми материалами. Стараемся оценить правильно», – сказал Яруллин.

На очный этап конкурса, который продлится 9-10 декабря, пригласили также ректора Института Цифровой Экономики Руслана Макарова. По его словам, стало поступать больше заявок, которые находятся на стыке инженерных и цифровых решений.

«В предыдущих конкурсах было меньше работ, специализирующихся на цифре. Хотя я каждый год проводил мастер-классы по цифровизации и цифровой трансформации. Переход к пониманию ИИ и его применения среди инженеров заявлен первый раз», – сказал Макаров.

Сегодня стартовал двухдневный очный этап V республиканского конкурса «Инженер года». Победителей в 12 номинациях назовут уже завтра.