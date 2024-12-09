Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Яруллин рассказал про самые интересные заявки на V конкурсе «Инженер года»
Генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-Холдинг» и председатель конкурсной комиссии V Республиканского конкурса «Инженер года» Рафинат Яруллин рассказал о самых интересных заявках.
«Наиболее интересные работы были у нефтянников по подготовке составов, которые необходимы для увеличения нефтеотдачи. Есть работы, связанные со станкостроением, с новыми материалами. Стараемся оценить правильно», – сказал Яруллин.
На очный этап конкурса, который продлится 9-10 декабря, пригласили также ректора Института Цифровой Экономики Руслана Макарова. По его словам, стало поступать больше заявок, которые находятся на стыке инженерных и цифровых решений.
«В предыдущих конкурсах было меньше работ, специализирующихся на цифре. Хотя я каждый год проводил мастер-классы по цифровизации и цифровой трансформации. Переход к пониманию ИИ и его применения среди инженеров заявлен первый раз», – сказал Макаров.
Сегодня стартовал двухдневный очный этап V республиканского конкурса «Инженер года». Победителей в 12 номинациях назовут уже завтра.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»