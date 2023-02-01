Яруллин раскритиковал IIHF за непризнание хоккейной Ассоциации мусульманских стран

Защитник челябинского «Трактора» Альберт Яруллин прокомментировал корреспонденту «ТИ-Спорт» заявление Международной федерации хоккея (IIHF) о непризнании Ассоциации развития хоккея исламских стран и Татарстана, которую создали в Казани в рамках Международного хоккейного турнира.

Ранее глава IIHF Люк Тардиф заявил, что IIHF не может признавать ассоциации, базирующиеся на религии». Яруллин не согласился с данным заявлением. Отметим, что хоккеист родился в Казани и является воспитанником «Ак Барса».

«Я считаю это неправильным решением. Почему не признать ассоциацию, если есть страны, которые хотят участвовать. Тем более, мы понимаем, что уровень хоккея в этих странах совсем не тот, чтобы заходить даже в какие-то азиатские лиги. Создание Ассоциации в Татарстане направлено на популяризацию хоккея, спорта и здорового образа жизни. Я совсем не понимаю позиции Международной федерации хоккея. Речь идет о странах, в которых очень слабо или совсем не развит хоккей. Неужели ИИХФ не заинтересована в популяризации хоккея?» — заявил Яруллин корреспонденту «ТИ-Спорт».

Также он прокомментировал инцидент с сожжением Корана в Стокгольме.

«Я бы не хотел связывать историю с Ассоциацией и сожжением Корана в Стокгольме. Все-таки сожжение Корана — это вообще уже край. Человек, который это сделал, унижает себя в первую очередь. Это тупой и недалекий поступок. Ну, сделал он это мерзкое дело. Что он этим хотел доказать? Вызвать гнев и неприязнь миллиардов мусульман по всему миру? Этим поступком он обидел каждого человека, задел чувства. Не только мусульман, но и любых нормальных людей. Меня лично это очень задело и всем моих знакомых – тоже. Думаю, людям других конфессий тоже эта ситуация была, как минимум, неприятна. Неправильно приплетать религию, если тебе не нравится что-то в решениях той или иной страны.

За такие действия нужно порицать. И не только его. Я считаю, нужно порицать и людей, которые его защищали и охраняли в момент этого поступка. Вы стоите, охраняете человека, который делает этот мерзкий поступок. Считаю, что нужно наказать всех виновных, в том числе, в уголовной плоскости», — уверен Альберт Яруллин.

Ранее «ТИ-Спорт» опубликовал большой материал, посвященный непризнанию Ассоциации развития хоккея исламских стран и Татарстана со стороны IIHF.