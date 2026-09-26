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На главную ТИ-Спорт 26 сентября 2026 17:28

Яруллин назвал игру «Ак Барса» с «Металлургом» одной из лучших в сезоне

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Яруллин назвал игру «Ак Барса» с «Металлургом» одной из лучших в сезоне
Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал гостевое поражение казанской команды от магнитогорского «Металлурга» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

«По качеству игра сегодня была одной из лучших в сезоне, но проиграли», – сказал Яруллин.

Защитник отметил, что команду не интересуют закономерности, связанные с результатами предыдущих матчей. По его словам, игроки сосредоточены на своей игре.

Яруллин также рассказал, что после прихода новых хоккеистов команда постепенно налаживает взаимодействие и доводит игровые элементы до автоматизма. Главная задача, по его словам, – подойти к весне в оптимальной форме, при этом не теряя очки.

Комментируя концовку матча, в которой «Ак Барс» получил четыре минуты большинства, Яруллин отметил, что «Металлург» активно оборонялся, а казанские хоккеисты старались забить.

«Это урок для нас, что не нужно доводить игры до такой концовки, где нужно все вытаскивать из себя и показывать чудеса. Если ведешь в игре по счету, то нужно правильно играть и доводить матч до победы», – сказал защитник.

#ХК Ак барс #хк Металлург #хоккей #магнитогорск
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