Яруллин: Казаньоргсинтез и СИБУР должны вернуться к вопросу строительства ГПЗ

Для сокращения дефицита сырья на «Казаньоргсинтезе» необходимо вернуться к вопросу строительства газоперерабатывающего завода в Зеленодольском районе, считает генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

«В течение года усиливается проблема с обеспечением сырьем заводов полиэтилена "Казаньоргсинтеза"», - сказал Яруллин на заседании совета директоров холдинга в среду.

По его словам, выпуск продукции снизился на предприятии в январе-сентябре 2021 года на 4,4%. В том числе производство полиэтилена низкого давления упало на 13,5%, компания ориентировалась на максимальную выработку более дорогого полиэтилена высокого давления. Всего за первые 9 месяцев «Казаньоргсинтез» произвел 512 тыс. тонн полиэтилена и 72 тыс. тонн поликарбонатов.

«Дефицит сырья ограничивает и стратегическое развитие компании. Новый этиленовый комплекс в Нижнекамске (ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме» - прим. Т-и) обеспечит только действующие установки. В последние годы «Казаньоргсинтез» показывает хорошие финансовые результаты, не имеет кредитной задолженности. Можно было бы расширить инвестиционные планы. Однако без сырьевой базы любой проект будет рискованным. Потому решить проблему может создание Казаньоргсинтезом собственного газоперерабатывающего завода. Необходимо вернуться к оценке проекта строительства газоперерабатывающего завода в Зеленодольском районе в деревне Бишня. Это надо делать совместно с «СИБУРом», – полагает Яруллин.