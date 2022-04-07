Яруллин и Ткачев тянут «Трактор» за Кубком Гагарина: Квартальнов не ценил их в «Ак Барсе»

Пока «Ак Барс» крупно проигрывает любителям в футбол, в Челябинске самые сильные воспитанники казанского хоккея Альберт Яруллин и Владимир Ткачев тащат местный «Трактор» в финал Кубка Гагарина. Спортивная редакция «Татар-информа» вспоминает одну из самых неприятных трансферных историй «Ак Барса» в эпоху Дмитрия Квартальнова.

Самые сильные воспитанники казанского хоккея Владимир Ткачев и Альберт Яруллин тащат «Трактор» в финал Кубка Гагарина

Фото: официальный сайт ХК «Трактор» hctraktor.org

Воспитанники «Ак Барса» решают ключевой матч финала Востока в пользу «Трактора»

Сегодня в Челябинске пройдет третий матч плей-офф Восточной конференции КХЛ, где местный «Трактор» вновь сразится с магнитогорским «Металлургом». Команды подходят к этой встрече при равенстве в серии (1-1). После поражения в первой игре «медведи» нашли контраргументы и набросали в ворота «Магнитки» шесть шайб (6:4). Причем по ходу матча преимущество гостей достигало трех шайб.

Забойщиками в этой игре выступили воспитанники казанского хоккея Альберт Яруллин и Владимир Ткачев. Первый забросил шайбу и отдал две голевые передачи, а второй оформил дубль.

Теперь «Трактор» на своем льду попробует реализовать психологическое преимущество и выйти в финал Кубка Гагарина. Получается парадоксальная ситуация: «Ак Барс» бесславно завершил сезон, вылетев в первом раунде плей-офф, и играет (вернее с треском проигрывает – 1:5) любительской команде «Амкал» в футбол. А собственные воспитанники, которые ранее в 2018 году выигрывали с «Ак Барсом» Кубок Гагарина, оказались не нужны в Казани Квартальнову и теперь ведут «Трактор» к лучшему результату в истории челябинского клуба в КХЛ.

Альберт Яруллин решил не ждать у моря погоды в «Ак Барсе» и уехал в Челябинск на значительное повышение зарплаты и трехлетний контракт Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Потеря Яруллина стоила Якубову должности генменеджера в «Ак Барсе»

Начнем с истории Альберта Яруллина как самой свежей и нашумевшей. Его потеря, как известно нашему изданию, в конечном счете стоила Рафику Якубову должности генменеджера в «Ак Барсе». 28-летний коренной казанец всю карьеру провел в «Ак Барсе», став при Зинэтуле Билялетдинове одним из сильнейших универсальных защитников в КХЛ.

После прихода Дмитрия Квартальнова защитник остался в команде и продолжал выступления на своем высоком уровне. Еще летом 2020 года он просил скромный по меркам КХЛ 4-летний контракт на 40 млн рублей в год. В итоге Рафик Якубов ограничился лишь соглашением на 45 млн на один год.

Прошлым летом ситуация начала было развиваться по проторенной экс-генменеджером казанского клуба дорожке. Но подсуетился «Трактор», в составе которого уже были другие бывшие «барсы» – Владимир Ткачев и Эмиль Гарипов. В итоге Яруллин решил не ждать у моря погоды и уехал в Челябинск на значительное повышение зарплаты (60-65 млн) и трехлетний контракт. Чуть позже Якубов под аккомпанемент фанатской ярости был отправлен в отставку.

Рафик Якубов под аккомпанемент фанатской ярости был отправлен в отставку Фото: © «Татар-информ»

Но в потере Яруллина нельзя винить лишь бывшего генменеджера «Ак Барса». Надо понимать, что в хоккейной команде, как правило, продлевают игроков, на которых делает ставку главный тренер. В то лето, когда Яруллин получил контракт в Казани на один год, двухлетние контракты подписали защитник Рукавишников и форвард Фисенко. То есть никакого табу на соглашения длительностью свыше двух лет не было. Просто Квартальнов котировал других хоккеистов выше Яруллина.

В отсутствии прогресса Ткачева некоторые винили Билялетдинова, но Квартальнов выгнал игрока уже в середине первого сезона

История с уходом Владимира Ткачева уже несколько обросла мхом, но по-прежнему болезненна для многих болельщиков «Ак Барса». 28-летний нападающий родился в Днепропетровске, но приехал в Казань совсем юным и официально является воспитанником казанского хоккея.

История с уходом Владимира Ткачева уже несколько обросла мхом, но по-прежнему болезненна для многих болельщиков «Ак Барса» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

В 2018 году он внес большой вклад в победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Он играл во втором звене со Станиславом Галиевым и Данисом Зариповым, а также во второй бригаде большинства казанского клуба. Владимир Ткачев долгое время считался самым перспективным игроком «Ак Барса», ему даже пророчили успешную карьеру в НХЛ. Однако нападающий остановился в развитии. Тем не менее по меркам КХЛ он достиг уровня, при котором мог усилить практически любую команду лиги.

Некоторые эксперты полагали, что строгая игровая система Зинэтулы Билялетдинова не дала Ткачеву раскрыть свой потенциал максимально. Они говорили, что при Дмитрии Квартальнове хоккеист заиграет на полную мощь. Но этого не произошло. Уже в середине своего первого сезона в Казани тренер избавился от хоккеиста. Он загнал Ткачева в нижние звенья и не выпускал на лед после травмы. В итоге руководству «Ак Барса» не оставалось ничего другого, как обменять игрока.

Что есть у «Ак Барса» сейчас вместо ушедших звезд чемпионской команды 2018 года?

В самом факте обмена ничего страшного не было, но шок вызвала «компенсация», которую выручили «барсы» за Ткачева – на минуточку, игрока сборной России. Из Ярославля в Казань переехали защитник Николай Аверин и нападающий Степан Санников. Изначально было понятно, что это не равноценный обмен, поскольку оба игрока были откровенно средними. В итоге оба не задержались в «Ак Барсе», отыграв не более половины сезона.

За годы при Дмитрии Квартальнове в «Ак Барсе» так и не появились столь же ценные для казанского хоккея исполнители, как Альберт Яруллин или Владимир Ткачев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Можно по-разному относиться к Владимиру Ткачеву, очевидно, что форварду не удалось полностью раскрыть свои возможности. Но хоккеист по-прежнему востребован в «верхних» звеньях топ-клубов КХЛ и сейчас в отличие от «Ак Барса» продолжает свой поход за Кубком Гагарина в «Тракторе». Более того, Ткачев по-прежнему востребован в сборной России. На Олимпийских играх в Пекине именно он был одним из ключевых исполнителей в атаке команды Алексея Жамнова.

И самое печальное, что за годы при Дмитрии Квартальнове в «Ак Барсе» так и не появилось столь же ценных для казанского хоккея исполнителей, как Альберт Яруллин или Владимир Ткачев. Далее можно вспомнить ушедших при столь же странных обстоятельствах Станислава Галиева, Андрея Педана, ключевых легионеров – Азеведо, Ландера и Секача и многих других. Что есть у «Ак Барса» сейчас вместо ушедших звезд чемпионской команды 2018 года? Только сам Дмитрий Квартальнов, чьи дни в «Ак Барсе» тоже должны вскоре подойти к логичному концу.