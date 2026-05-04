Яровой сев в Татарстане превысил 150 тыс. гектаров

Во всех муниципальных районах Татарстана стартовали весенне-полевые работы. Яровой сев уже проведен на площади свыше 150 тыс. гектаров. Из них 84,5 тыс. гектаров заняты зерновыми культурами, 32,8 тыс. гектаров – подсолнечником, еще 22 тыс. гектаров – рапсом, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Всего в республике планируется засеять 1 млн 711 тыс. гектаров. Из этой площади 775 тыс. гектаров отведут под зерновые культуры, 719 тыс. гектаров – под технические.

Подкормка озимых культур выполнена более чем на 450 тыс. гектаров, что составляет 94% от запланированного объема. Многолетние травы подкормлены на площади 170 тыс. гектаров – это 55% от плана. Боронование проведено на 1 млн 287 тыс. гектаров, что соответствует 54% от намеченного объема.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут отметила, что поздний сев может способствовать получению высокого урожая. По ее словам, посевная кампания в стране сейчас развивается по сценарию 2022 года, когда был собран рекордный урожай зерновых – 157 млн тонн.

В Татарстане в том же 2022 году получили 5 млн 213 тыс. тонн зерна при урожайности 35 центнеров с гектара.