Яровой сев в 2026 году в Татарстане проведут на площади 1,7 млн гектаров

В Татарстане яровой сев в 2026 году планируется провести на площади 1,7 млн гектаров. О подготовке к весенне-полевым работам сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов на совещании в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов при участии Премьер-министра РТ Алексея Песошина и исполняющего обязанности Председателя Госсовета РТ Марата Ахметова.

На текущей неделе хозяйства девяти районов приступили к подкормке посевов. На сегодня обработано 1 323 га озимых культур и 595 га многолетних трав. Для сохранения урожайности в кратчайшие сроки предстоит подкормить 485 тыс. га озимых и 309 тыс. га многолетних трав. При ежедневных темпах в 40 тыс. га работы займут около 20 дней.

Под урожай текущего года аграрии закупили 395 тыс. тонн минеральных удобрений, что в среднем составляет 67,7 кг действующего вещества на гектар. За последние две недели дополнительно приобретено 49 тыс. тонн удобрений.

Обеспеченность семенами яровых зерновых культур составляет 128%. Специалисты «Россельхозцентра» проверили на посевные качества более 250 тыс. тонн зерна, что превышает 100% от необходимого объема. За две недели показатель вырос на 8%. Законтрактовано 91% семян кукурузы и подсолнечника, а также 100% сахарной свеклы, поставки осуществляются по графику.

С 23 по 27 марта в районах республики прошли комиссионные проверки готовности сельхозпредприятий к посевной кампании с участием Гостехнадзора РТ и «Россельхозцентра». Высокую готовность показали хозяйства Актанышского, Арского, Атнинского, Балтасинского, Буинского, Дрожжановского, Заинского, Кукморского, Лениногорского, Тукаевского и ряда других районов.

Отдельное внимание уделяется кадровому обеспечению. Хозяйства активно взаимодействуют с колледжами и вузами, привлекая студентов старших курсов. Им предоставляются проживание, питание и заработная плата. В аграрных учебных заведениях республики обучаются более 6,6 тыс. студентов, из которых около 1,7 тыс. готовы пройти практику в период полевых работ, свыше 1 тыс. уже закреплены за хозяйствами.

Для поддержки предприятий агропромышленного комплекса предусмотрено возмещение затрат на оплату труда и проживание студентов: 90% – для обучающихся вузов аграрного профиля и 30% – для студентов средних специальных учебных заведений.