Олег Яровинский – о решении ФИФА: «Это какая-то глупость»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский негативно расценил решение ФИФА разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

Напомним, ФИФА заявила, что если клубы, входящие в РФС, не достигнут взаимного соглашения с иностранцами до 30 июня 2022 года, то игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.

«Для «Рубина» это не стало новостью. Мы и предполагали, что решение будет таким. Разговоры об этом шли несколько недель, и наконец-то ФИФА сформулировало его официально. Мы понимали, что все так и будет. «Рубин» находится в тесном контакте и переговорном процессе с легионерами. Решение ФИФА — какая-то глупость»,— цитирует Яровинского «Р-Спорт».

Ранее РФС официально заявил, что не согласен с новым решением ФИФА по легионерам. В организации отметили, что будут готовы оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения.