Ярославская область первой в РФ ввела штраф за плевки в общественных местах

Ярославская область стала первым субъектом Федерации, в котором был введен штраф за плевки в общественных местах. Об этом заявил руководитель региона Михаил Евраев во время встречи с кинорежиссером Никитой Михалковым, передает РИА Новости.

«Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки. <…> Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан», — подчеркнул губернатор.

Михалков поддержал это начинание, сочтя решение о штрафах за плевки «абсолютно правильным».

По информации Правительства Ярославской области, теперь штраф за плевок в общественном месте составит 1,5 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — 3 тыс. рублей. Новая форма ответственности предусмотрена региональным законом «Об административных правонарушениях».

Ранее штрафы за плевки в общественных местах существовали только в Казахстане и Сингапуре. В центральноазиатской стране за такое нарушение придется заплатить 15 315 тенге (примерно 2,9 тыс. рублей), в случае повторного проступка штраф удваивается.

В находящемся в Юго-Восточной Азии городе-государстве предусмотрены куда более суровые наказания: штрафы от 1 тыс. до 5 тыс. сингапурских долларов (от 63 тыс. до 315 тыс. рублей) или же исправительные работы.