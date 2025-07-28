Депутат ГД Нилов в Казани: Никогда межнациональной розни в Татарстане не ощущал

В Татарстане выстроена такая система публичной власти, которая позволяет поддерживать межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на встрече с активом Штаба общественной поддержки Рустама Минниханова.

«Когда мы проводили выездное заседание нашего комитета, смогли еще раз увидеть, каким образом на государственном и муниципальном уровнях поддерживаются мир и согласие, как выстроена система публичной власти, как это все системно регулируется, чтобы не допустить каких-либо попыток расшатать ситуацию», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что никогда никакой межнациональной и религиозной розни в республике не ощущал.

«Даже когда приезжаешь в татарские деревни, где живет татароязычное население, максимум на что они могут обидеться – это то, что весь приготовленный ими бэлеш не доел. Но он просто большой», – заметил депутат.

Нилов отметил, что в Татарстане стараются сохранить традиции и культуру всех народов, проживающих в республике. Так, например, каждый год проводится праздник русской культуры «Каравон», народный татарский и башкирский праздник «Сабантуй».

«На них приезжают руководитель республики, представители региональной и местной власти, депутаты Госсовета и Госдумы, сенаторы», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, Татарстан отличается дисциплиной, качеством работы и ориентацией на результат.

«Ставятся цели и определяются задачи. И главное – назначаются ответственные, указываются конкретные сроки. И есть жесткий спрос за результат», – заключил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Штаб общественной поддержки кандидата на должность Раиса РТ Рустама Минниханова открылся в Казани 25 июля. Он создан для взаимодействия с татарстанцами, сбора предложений по социально значимым инициативам.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса Татарстана, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ в Мелекесском одномандатном избирательном округе.

Документы о выдвижении на должность Раиса РТ в республиканский ЦИК подали Рустам Минниханов от «Единой России», Руслан Юсупов от ЛДПР, Хафиз Миргалимов от КПРФ и Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».