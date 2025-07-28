Ярослав Нилов: «Татарстан отличается дисциплиной и качеством работы»

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сегодня посетил Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова, где встретился с его активом. На встрече обсудили действующие в Татарстане социальные программы и меры поддержки. Активисты внесли свои предложения. Подробнее – в материале «Татар-информа».





«В Татарстане всегда уделяется большое внимание социальным вопросам»

Социальная поддержка – одно из ключевых направлений нашей предвыборной кампании, рассказала Ярославу Нилову член команды штаба Яна Сирюкова.

«В республике выстроена системная работа с различными категориями граждан. В частности, оказывается поддержка старшему поколению, семьям, участникам и ветеранам СВО, инвалидам, детям с ОВЗ», – отметила она.

В Татарстане всегда уделяется большое внимание социальным вопросам, сохранению межнационального мира и согласия, ответил на это Нилов.

«Я регулярно приезжаю в Татарстан по вопросам социальной политики. Посещая районы, вижу, как работают социальные учреждения, как выстроены отношения с институтами гражданского общества. Например, в Набережных Челнах есть центр по работе с детьми с ментальными особенностями развития. Это некоммерческая организация, которая была поддержана на региональном и муниципальном уровнях. И она успешно работает, причем туда приезжают дети из разных регионов России», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам депутата, действуют профориентационные программы, которые запущены уже с детского сада. «Такая программа была продемонстрирована в Агрызском районе. Там тестируют детей, выявляя сильные и слабые стороны ребенка. Это правильный, рациональный, осознанный подход. После этого в ход идут наработки преподавателей», – сообщил Ярослав Нилов.

«В каждом районе вопросам спорта уделяется особое значение»

Вопрос трудовых ограничений для подростков до 18 лет поднимался еще полтора-два года назад в Татарстане, и постепенно проблема решается, заявил парламентарий.

«По Трудовому кодексу до 18 лет нельзя работать на вредных и опасных производствах. Благодаря тому, что Общественная палата РТ, предприятия в районах республики эту тему подняли, в Минтруде РФ готовится нормативно-правовой акт. В скором времени этот вопрос будет решен путем оценки условий труда, чтобы безопасно было работать. Надо дать возможность подросткам в каникулы трудиться без ущерба здоровью, с соблюдением всех мер безопасности», – сказал Нилов.

Он добавил, что по общественной инициативе в Казани открылся музей, посвященный событиям СВО. «И все это поддержанная властями инициатива граждан. Найдено финансирование, чтобы это все заработало», – подчеркнул председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Нилов также отметил опыт Татарстана по развитию массового спорта. «Приятно видеть, что в каждом районе вопросам спорта уделяется особое значение. Здесь понимают, что чем больше денег вложено в развитие массового спорта, тем меньше потребуется ресурсов на борьбу с преступностью, алкоголизмом, наркоманией, различными заболеваниями, приобретенными из-за неправильного образа жизни», – заметил он.

Таких примеров, по словам депутата, можно привести много. «Я был практически во всех районах Татарстана и не понаслышке знаю, как работают социальные, образовательные учреждения. Убежден, что в дальнейшем политика будет строиться в этом же направлении. Потому что это многолетняя политика Рустама Минниханова как руководителя целой команды. Это командная работа исполнительной, законодательной и муниципальной властей», – заявил Нилов.

«Татарстан одним из первых стал развивать комплексную паллиативную помощь»

Представители Штаба общественной поддержки представили Нилову свои инициативы, которые он поддержал. И заверил, что готов содействовать в их дальнейшей реализации.

Так, член штаба Далия Гайнанова предложила для инвалидов и детей с ОВЗ создать на Госуслугах навигационную карту по медицинским и социальным учреждениям с маршрутами.

«Я хочу сказать как мама особенного ребенка. Когда 16 лет назад я родила сына, для меня мир инвалидности был очень далек. Я не знала, в какие больницы обращаться, где он может лечиться, учиться. И я поняла, что нет маршрутизации. Сейчас эта проблема касается и участников СВО. Они не знают, где получить помощь и как трудоустроиться. Родственники не знают, как их правильно поддержать», – заявила она.

Член штаба Владимир Вавилов предложил централизованно размещать в больницах пациентов, которым необходима паллиативная помощь. По его словам, сейчас специализированные койки разрозненно распределены по разным медучреждениям.

«Татарстан одним из первых стал развивать комплексную паллиативную помощь, мы построили хосписы. Но с каждым годом пациентов, нуждающихся в такой помощи, становится все больше. На регион выделяется определенное количество коек. Распределяются они так: в больницах – две, три, восемь, десять. Но пациенты там находятся не по профилю заболевания, и необходимая помощь им не оказывается. Именно в специализированных помещениях нужно оказывать паллиативную помощь», – уточнил он.

По мнению Вавилова, необходимо провести аудит существующих коек и средств, которые выделяются на их создание регионам. «Нужно централизовать койки. Нужен контроль. Помощь таким пациентам должна оказываться централизованно», – отметил он.

«Любые инициативы нужно поддерживать»

Сопредседатель штаба Дамир Нургалиев рассказал об инициативах представителей Молодежного парламента. Одна из них касается ограничений продажи вейпов. «Наш активист проверил сто точек продаж вейпов по Татарстану. В 95 из 100 есть жесткие нарушения», – сообщил он.

Другая инициатива касается частичного запрета или увеличения возраста для получения прав на вождение мотобайка. Инициатива возникла из-за большого количества летальных случаев.

Нургалиев также попросил рассмотреть предложение о поддержке молодых специалистов по примеру программы «Земский доктор», чтобы молодежь не уезжала из сельской местности.

«Любые инициативы нужно поддерживать. На что мы выйдем – посмотрим. Какие-то плюсы все равно возьмем. Вы дадите свои предложения, а они могут стать каким-то катализатором для других процессов. Вы все делаете правильно», – сказал Нилов.

Депутат подчеркнул, что Татарстан отличается дисциплиной, качеством работы и ориентацией на результат. «Ставятся цели и определяются задачи. И главное – назначаются ответственные, указываются конкретные сроки. И есть жесткий спрос за результат. Дисциплина – это залог всего. Дисциплина, порядок и ответственность – это то, что приводит к успеху. Вот это берегите. Хочу пожелать региону не сбавлять набранный темп», – заключил он.

Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова открылся в Казани 25 июля. Он создан для взаимодействия с татарстанцами, сбора предложений по социально значимым инициативам.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса Татарстана, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ в Мелекесском одномандатном избирательном округе.

Сегодня в Центральную избирательную комиссию Татарстана поступили документы от Виталия Смирнова. Его кандидатура была выдвинута Региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Напоминаем, что политическими партиями выдвинуты четыре кандидата на должность Раиса: Рустам Минниханов («Единая Россия»), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Срок подачи документов для регистрации кандидатов на выборах Раиса Татарстана завершится в 18 часов 30 июля.

Фотографии Салавата Камалетдинова