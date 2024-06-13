Ярослав Нилов в Казани: Сегодня в России сложилась уникальная ситуация на рынке труда

В России сложилась уникальная ситуация на рынке труда – сверхнизкая безработица. В некоторых сферах не хватает специалистов, поэтому приглашаются иностранцы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на V Казанском международном конгрессе евразийской интеграции.

«Мы сегодня без иностранной рабочей силы не можем, у нас не хватает своих ресурсов. У нас есть небольшие резервы, например, молодые инвалиды. Но есть предприятия, где не хватает подготовленных кадров, особенно специалистов трудовых профессий. И мы приглашаем иностранцев», – пояснил депутат.

При этом он отметил, что к вопросам трудовой миграции нужно относиться «очень аккуратно».

«В этом вопросе заинтересованы должны быть все страны: те, кто предлагает своим гражданам работать на зарубежных рынках труда, и Россия, приглашая на работу. Миграция при правильно выстроенном процессе даст плюсы всем», – подчеркнул парламентарий.

Нилов добавил, что развитие искусственного интеллекта будет приводить к тому, что техника начнет замещать людей.

«Не везде, не быстро, но постепенно. И постепенно мы перейдем к тому, что люди будут меньше работать, больше отдыхать», – сказал он.

Будущее, по мнению депутата, за платформенной занятостью, спрос на которую есть.

«Этого бояться не надо и критиковать не нужно. Главное, чтобы не было злоупотребления, ухода от налогов», – убежден он.

По его словам, сейчас молодежь заинтересована в самозанятости, определенной гибкости в работе.

«Молодежь хочет самостоятельно решать, когда и где работать, когда отдыхать. Какая-то заскорузлость, какие-то границы, резкие и четкие, воспринимаются где-то с сопротивлением, где-то даже агрессивно. Это нужно учитывать», – констатировал парламентарий.

Татарстан сохранил экономику, научно-техническую базу и основные сферы промышленного производства, заявил в своем выступлении директор Центр научно-методического обеспечения государственной культурной политики и традиционных духовно-нравственных ценностей Финансового университета при правительстве РФ Рамазан Абдулатипов.

«90% регионов России по уровню промышленного развития ушли в феодализм. И сидя при феодализме, мы хотим рассуждать о реализации каких-то экономических, индустриальных программ, вплоть до искусственного интеллекта. Это тоже перспектива, я не отрицаю, но все надо делать по законам философии», – заметил он.

Спикер также похвалил руководство Татарстана за работу по сохранению национально-культурных ценностей народов, проживающих в республике.

«Я каждый раз выдвигаю какие-то предложения по поводу Фарида Мухаметшина [Председатель Госсовета РТ], Рустама Минниханова [Раис РТ] и Минтимера Шаймиева [Государственный Советник РТ]. Но каждый раз почему-то они уходят куда-то. Сегодня у меня предложение: у въезда в Казань поставить памятник трем богатырям — Шаймиеву, Минниханову, Мухаметшину, как спасителям татарского и других народов Татарстана, последовательным защитникам традиционных ценностей народов России», – заключил он.

Работа Казанского международного конгресса евразийской интеграции продолжится 14 июня. На нем обсуждаются вопросы расширения процессов евразийской интеграции.