Ярослав Нилов призвали переводить сотрудников на удаленку во время эпидемий

Работодатели могут проявлять социальную ответственность и в периоды массовых заболеваний переводить на удаленную работу сотрудников, чье присутствие в офисе не является обязательным. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что поддерживает работодателей, которые в условиях эпидемий стараются беречь сотрудников и предлагают им работать из дома, чтобы снизить риски для здоровья и избежать лишних поездок. По словам депутата, если работа связана с компьютером и коммуникацией по телефону, то ее вполне можно выполнять дистанционно.

При этом он подчеркнул, что не все профессии позволяют перейти на удаленный формат – например, проведение операций или работа у доменной печи требуют личного присутствия.

Нилов добавил, что при наличии такой возможности перевод на удаленку можно рассматривать как ответственное отношение работодателя к своим сотрудникам. Он также указал, что многие работники способны эффективно выполнять обязанности дистанционно и такой формат может быть выгоден обеим сторонам.

Аналогичный подход, по словам депутата, возможен и при сложных погодных условиях. Вместе с тем он подчеркнул, что работник не может просто не выйти на работу, сославшись на плохую погоду.

Нилов пояснил, что ситуации бывают разными: в одном случае погодные условия действительно могут быть настолько тяжелыми, что выход из дома невозможен и требуется помощь экстренных служб, в другом – несмотря на обильный снег, общественный транспорт продолжает работать и добраться до офиса можно.

По его словам, главное правило в подобных ситуациях – заранее сообщить работодателю, если сотрудник не может приехать на работу по тем или иным причинам.