Ярослав Нилов напомнил матерям-героиням подать заявления в Соцфонд для получения выплат

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о процедуре получения государственной поддержки женщинами, удостоенными звания «Мать-героиня». Его слова приводит «ТАСС».

Депутат рекомендовал обладательницам этого статуса в течение шести месяцев, начиная с 1 января, обратиться в Социальный фонд России с соответствующим заявлением. Это необходимо для своевременного назначения и начала выплаты ежемесячной пенсии.

После подачи документов специалисты фонда определят объем положенных выплат или предоставят льготы в натуральной форме. Ярослав Нилов уточнил, что процедуру подачи заявления можно пройти дистанционно, не посещая ведомство лично.

Закон о социальных гарантиях был разработан по поручению президента России для признания особых заслуг женщин, родивших или воспитавших десять и более детей. Новые нормы существенно расширяют перечень льгот для матерей-героинь, фактически уравнивая их в социальных гарантиях с Героями Труда.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал значимость этого решения. Спикер отмечал, что теперь матери, воспитавшие десять и более детей, будут получать государственную помощь наравне с Героями России и Героями Труда.

По его словам, это свидетельствует о незыблемом государственном приоритете, в основе которого лежит принцип: «большая семья, большая страна, сильная Россия».

Поддержка материнства соответствует целям национального проекта «Семья».