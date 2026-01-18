news_header_top
Ярослав Конкин выиграл масс-старт на Кубке России по биатлону в Демино

Скриншот трансляции

Ярослав Конкин стал победителем масс-старта на третьем этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен преодолел дистанцию за 36 минут 17,6 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял белорус Максим Воробей с отставанием 6,8 секунды, также совершивший один промах. Тройку лучших замкнул Карим Халили, отставший на 12 секунд и допустивший два промаха.

