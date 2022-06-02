400 «домов на колесах»: фестиваль автокочевников едет в Болгар

Около 400 экипажей из разных регионов России и стран соберутся в Болгаре с 3 по 5 июня на Автосабантуй Vanlifefest. О том, что ждет гостей мероприятия и почему Татарстану важно развивать автотуризм, – в материале «Татар-информа».

Около 400 экипажей из разных регионов России и стран соберутся в Болгаре с 3 по 5 июня на Автосабантуй Vanlifefest

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кочевнический фестиваль второй год подряд выбирает Татарстан

Фестиваль Vanlifefest ежегодно собирает любителей автопутешествий со всей России в разных ярких и красивых местах страны. И в этом году он пройдет в Татарстане второй раз подряд, что не свойственно для этого мероприятия. Об этом рассказал глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«В прошлом году фестиваль очень понравился людям, он проходил на территории Иннополиса, мы получили огромное количество положительных отзывов. Многие, кто приезжал на фестиваль, потом вернулись в Татарстан как туристы. Надеемся, что в этот раз он выйдет не менее ярким и все гости посмотрят не только на Казань и Свияжск, но в этот раз и на Великий Болгар», – отметил он.

«Многие, кто приезжал на фестиваль, потом вернулись в Татарстан как туристы. Надеемся, что в этот раз он выйдет не менее ярким» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, локация была выбрана не случайно, ведь в этом году в Татарстане отмечается 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, и было особенно важно, чтобы именно сейчас это место посетили как можно больше туристов и изучили его историю.

По предварительным подсчетам, фестиваль посетят порядка 400 экипажей, причем не только из регионов России, но и из Белоруссии и Казахстана. Каждый экипаж включает в себя в среднем по два-три человека, рассказал председатель оргкомитета фестиваля Сергей Гришин.

«Помимо Казахстана, Белоруссии и одного экипажа из ДНР к нам приедут люди из Иркутска, Омска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Екатеринбурга, Москвы, Краснодара, из Республики Крым и других мест нашей страны», – перечислил Гришин.

Организаторы фестиваля не исключают окончательного переезда в Татарстан, потому что в республике очень внимательно относятся к развитию внутреннего туризма, в том числе автомобильного, пояснил он.

Сергей Гришин: «По предварительным подсчетам, фестиваль посетят порядка 400 экипажей, причем не только из регионов России, но и из Белоруссии и Казахстана» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фестиваль у нас кочующий, мы не проводим его дважды в одном и том же месте, но в Татарстане столько хороших мест, что нам хочется показать все. Возможно, в следующем году проведем его в Елабуге», – добавил председатель оргкомитета фестиваля.

Рассказать о доме мечты на колесах и посмотреть на технические новинки

На фестивале предусмотрена богатая культурная программа. На протяжении всего времени там будут выступать различные татарстанские артисты, а также организуют ярмарку от производителей всего необходимого для автопутешествий, рассказал исполнительный директор фестиваля Андрей Горностаев.

«Фестиваль станет единой площадкой, где встречаются те, кто производит всё, что нужно для автопутешествий, сами путешественники и создатели кемпингов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фестиваль станет единой площадкой, где встречаются те, кто производит всё, что нужно для автопутешествий, сами путешественники и создатели кемпингов. В течение дня будут организованы концерты, мастер-классы, детская площадка и отдельно вечерняя программа», – пояснил он.

Кроме того, для тех, кто посетит фестиваль в качестве зрителей, будет проведен розыгрыш. Им раздадут карточки, где они должны описать автодом своей мечты, после чего победители получат подарки от партнеров проекта. Кроме того, будет определен приз зрительских симпатий для лучшего автодома среди гостей фестиваля, добавил председатель оргкомитета Сергей Гришин.

Андрей Горностаев: «На фестивале предусмотрена богатая культурная программа. На протяжении всего времени там будут выступать различные татарстанские артисты» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гости также получат возможность посетить достопримечательности Великого Болгара и осуществить путешествие в город Тетюши.

«Видим большой потенциал развития внутреннего туризма в Татарстане через автотуризм»

По словам Председателя Госкомитета по туризму РТ Сергея Иванова, в Татарстане уделяют большое внимание развитию автотуризма, потому что таким образом республика может привлечь огромный трафик. Сейчас идет работа над созданием соответствующей инфраструктуры, для автотуристов разработан специальный маршрут.

Несколько лет назад в республике совместно с автокараванерами был разработан путеводитель для путешествия по Татарстану. В этом году его полностью модернизировали Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы понимаем, что в нашей стране огромное количество людей с личными автомобилями. Мы видим в этом большой потенциал роста внутреннего туризма. Популяризируя и развивая автотуризм, мы сможем привлечь новых гостей в нашу республику. И жители самого Татарстана смогут путешествовать по региону», – уверен он.

Иванов напомнил, что несколько лет назад в республике совместно с автокараванерами был разработан путеводитель для путешествия по Татарстану. В этом году его полностью модернизировали. Он стал простым практическим пособием, как провести с интересом 6-7 дней в регионе, перемещаясь по разным местам Татарстана. Там указаны места, где можно переночевать, заправить автомобиль, и все другие аспекты, необходимые для такого путешествия.