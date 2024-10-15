Ярмарка вакансий пройдет для жителей Вахитовского и Приволжского районов Казани

16 октября жителям Вахитовского и Приволжского районов Казани расскажут об открытых вакансиях на предприятиях города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

Ярмарка вакансий состоится с 10.00 до 12.00 в филиале центра занятости населения на улице Братьев Касимовых, 22/7. Вход на мероприятие свободный.

В исполкоме сообщили, что предыдущую ярмарку, прошедшую в городе, посетили 300 человек, 25 из которых заинтересовались озвученными предложениями и уже прошли первое собеседование.