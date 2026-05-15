Ярмарка трудоустройства «Работа России» собрала в Татарстане рекордное число участников

За первую неделю после проведения регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» официально трудоустроены 65 жителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба кадрового центра «Работа России» РТ.

«Мероприятие собрало рекордное количество участников – 10 127 человек, что стало одним из лучших показателей региона за последние годы. Среди посетителей ярмарки – 6 594 занятых гражданина, желающих сменить место работы, и 3 353 незанятых. Особый интерес к мероприятию проявила молодежь. Также на площадке присутствовали 76 участников специальной военной операции», – рассказали в пресс-службе.

Работодатели представили 8 792 вакансии в различных отраслях экономики. Свои кадровые потребности озвучили 346 компаний региона, из которых 2 525 рабочих мест предложили предприятия оборонно-промышленного комплекса. Наибольшим спросом пользовались инженеры, IT-специалисты и рабочие профессии.

«Всероссийская ярмарка "Работа России. Время возможностей" – уникальная площадка, где соискатель может не только найти работу, но и построить карьерную траекторию, а работодатель – закрыть кадровые потребности», – отметил директор Кадрового центра «Работа России» Республики Татарстан Тимур Муллин.

Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится в рамках проекта «Активные меры содействия занятости населения» и включает два этапа: региональный, прошедший 17 апреля, и федеральный, который пройдет 26 июня 2026 года.