Ярмарка сельхозпродукции и изделий технического творчества пройдет в Казани

В Агропромышленном парке «Казань» 28 сентября пройдет Республиканская ярмарка сельхозпродукции и изделий технического творчества «Город мастеров». В ней примут участие образовательные организации Татарстана, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Ярмарка объединит лучших мастеров образовательных организаций всей республики. Каждый муниципальный район представит свою неповторимую экспозиционную площадку, созданную вместе с колледжами, техникумами, школами, учреждениями дополнительного образования и предприятиями», – отметили в министерстве.

Горожане по доступным ценам смогут купить домашнюю выпечку и хлебобулочные изделия, зерновые культуры, овощи, молочную продукцию, мед и другие фермерские продукты. Кроме того, будут представлены изделия из дерева и металла, работы мастеров декоративно-прикладного творчества, швейные изделия.

В рамках культурной программы планируются выступления творческих коллективов муниципальных районов. Работа ярмарки продлится с 8 утра до 15 часов.