Ярмарка, концерт и исследование города: в Казани пройдет акция «Мин татарча сөйләшәм»

Акция «Мин татарча сөйләшәм» стартует сегодня в 16:00 во дворе Присутственных мест Казанского Кремля. О том, что ждет участников, организаторы рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Председатель Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов сообщил, что в этом году особое внимание уделили исследованию языкового ландшафта города. Активисты выбрали в каждом из семи районов Казани по одной центральной и двум периферийным улицам, зафиксировали вывески и надписи и внесли их в специальную базу. На основе этих данных составили рейтинг районов.

По его словам, например, в Вахитовском районе около 20% надписей выполнены на татарском языке, 70% – на русском и еще 10% – на английском. Он добавил, что в следующем году исследование планируют повторить, чтобы понять, меняется ли ситуация и в какую сторону.

По традиции в рамках акции вручат антипремию – ее присуждают государственным и творческим организациям на основе результатов языкового мониторинга.

Куратор концертной программы, продюсер лейбла «Yummy Music» Булат Шайми отметил, что в этом году на сцене будет много представителей молодого поколения – «зумеров». Пятитичасовая программа объединит 20 артистов, среди которых АлияНур, Elina, TARAF, Айрат Хайруллин, Айдар Исхаков, Ыспай бит, Алтын бит, «Хор түгәрәге» и другие. Хедлайнером станет певица Defne (Фаузия Кадырова).

Сама исполнительница подчеркнула, что эта площадка имеет для нее особое значение: именно здесь в 2019 году впервые прозвучали ее авторские песни. Она добавила, что выступление на этой сцене важно для молодых артистов, поскольку это открытая площадка, дающая возможность заявить о себе.

Помимо концерта, в рамках акции в 15:00 откроется ярмарка «Ташаяк». Как уточнил Райнур Хасанов, ее концепция связана с творчеством Габдуллы Тукая и темой языка.

