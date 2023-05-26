«Ярмарка и денежные сертификаты»: как Казань отметила День российского предпринимателя

В самом центре Казани прошла череда праздничных мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому дню предпринимательства. С поздравительной речью к бизнес-сообществу Татарстана обратился вице-премьер республики — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«День российского предпринимательства уже традиционно стал праздником, объединяющим предпринимателей и самозанятых Татарстана. Предпринимательская деятельность является движущей силой экономического развития республики, способствует созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни людей и росту конкурентоспособности республиканской продукции», – отметил Шагиахметов.

По словам министра, несмотря на сложную экономическую ситуацию, количество предпринимателей в Татарстане растет. На сегодня в республике ведут деятельность порядка 170 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и более 260 тыс. самозанятых. На них приходится порядка 40% занятого населения республики. «Бизнес в Татарстане поступательно развивается. В первую очередь, заслуга самих предпринимателей – инициативных, целеустремленных и ответственных людей. Со стороны государственных органов в Татарстане также проводится работа по созданию благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы», – подчеркнул заместитель Премьер-министра республики.

Выразить теплые и искренние поздравления приехали также исполнительный директор татарстанского регионального отделения «Деловая Россия» Юлия Михайлова, председатель татарстанского регионального отделения «Опоры России» Антон Баклашов, президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Рафик Шайхудинов и президент общественной организации «Деловые женщины Татарстана» Лиана Багавеева.

«Я от всей души поздравляю вас с Днем российского предпринимательства и могу сказать о том, что не понаслышке знаю о том, как нашим предпринимателям удается совмещать геройские функции производителя, продавца, маркетолога. Поэтому всему бизнес-сообществу Татарстана я желаю профессионального роста, пусть ваш труд будет плодотворным», – пожелала участникам мероприятия генеральный директор АНО «Центр поддержки самозанятых» Лиана Пахарева.

У театра Камала развернулась ярмарка изделий более 50 предпринимателей и самозанятых Татарстана. Бижутерия с национальным колоритом, традиционные татарские сладости и угощения, а также уникальные изделия семейных столярных мастерских — это лишь малая часть товаров, встречавшихся на площадке.

Также на площадке стартовала деловая игра «Ты предприниматель», победитель которой получит шанс выиграть денежный сертификат на сумму до 100 тыс. рублей. В интеллектуальном состязании приняли участие как предприниматели, так и гости празднества.

В честь Дня российского предпринимательства у театра Камала будут работать ведущие, диджеи и заслуженные артисты Татарстана. Они проведут творческие конкурсы и интеллектуальные викторины для жителей и гостей Казани. В ходе грандиозного празднования на сцене пройдут выступления творческих коллективов и музыкантов.

Отметим, что мероприятие проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором праздничной программы выступает Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан при содействии Министерства экономики РТ.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.