Ярмарка фермерских продуктов по проекту «Туган як» пройдет в Казани

На территории Чеховского рынка в Казани 11 сентября пройдет ярмарка фермерских продуктов по проекту «Туган як», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Свою продукцию на ярмарке представят сельхозпроизводители из Арского, Балтасинского, Кукморского и Сабинского районов. «Горожане смогут приобрести молочную продукцию, мясные деликатесы, продукты пчеловодства, “борщевой набор” и многое другое», – отметили в министерстве.

Для посетителей торговой площадки организуют развлекательную программу. В частности ожидаются выступления творческих коллективов и розыгрыш продуктовой корзины с натуральными фермерскими продуктами.

Социальный проект «Туган як», или «Родной край», помогает сельхозпроизводителям Татарстана реализовать их товары, а горожанам дает возможность приобрести свежие и качественные фермерские продукты в магазинах у дома.