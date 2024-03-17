Ярмарка, блины и народные забавы: как в Казани прошли масленичные гулянья

«Широкая Масленица объединяет нас, как и все другие национальные праздники. Вроде принято, что Масленица — это русское гулянье, а мы все вместе отмечаем всегда каждый праздник каждого народа в республике», – такими редседатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, посетивший праздник вместе с женой.

Само гулянье прошло на площадке перед стадионом «Ак Барс Арена». На входе жителей и гостей Казани встречали аниматоры, с которыми можно было сделать памятное фото и узнать, где расположены различные конкурсы и активности.

В центре площадки установили круговую сцену, на которой демонстрировали свои номера творческие коллективы Татарстана. Вокруг нее расположились фуд-корт и ярмарочные стенды с сувенирной продукцией ручной работы.

Так, одной из участниц ярмарки стала Елена Емелина. Она привезла на площадку шали, пледы, головные уборы и свитера, связанные вручную крючком. «Я регулярно участвую в различных ярмарках на Каравонах, новогодних мероприятиях и прочих праздниках. Сегодня вот впервые на празднике в честь выборов и Масленицы», — поделилась она с «Татар-информом».

По краям площадки гости праздника смогли поучаствовать в разнообразных конкурсах, мастер-классах и народных забавах. Среди них: конкурсы на распиливание бревна, забивание гвоздей, закручивание болтов, мастер-классы по изобразительному искусству и аппликации.

Фарид Мухаметшин, осматривая площадку и знакомясь с активностями праздника, принял участие в некоторых из них, а также попробовал блины и посмотрел на творчество артистов, выступающих на сцене.

Помимо мастер-классов и конкурсов на площадке также расположились народное караоке и зона интерактивных игр для детей. Они также могли присоединиться к различным соревнованиям: бегу в ведрах, скачкам на надувных лошадях и прочим играм.

«Наш народ как в нашей большой стране, так и в Татарстане дружен и дружбой силен. Два праздника получилось, что совпали: заключительный день выборов Президента России и широкая Масленица с ее Прощеным воскресеньем, которую мы сейчас отмечаем», – обратился к празднующим Председатель Госсовета РТ.

Он поблагодарил жителей республики за активное участие в выборах Президента РФ. По словам Мухаметшина, более 72% жителей, имеющих право голоса, уже проголосовали за своего кандидата.

«Думаю, процент до конца голосования еще подрастет, но уже видно, что народ понимает и свою ответственность, и отдает должное своему будущему. Кто еще не успел проголосовать, попляшите, потанцуйте, блины покушайте и с новыми силами идите к избирательным участкам. Не останьтесь в стороне от этого большого события», – добавил он.

Сразу после масленичных гуляний на площадке начался концерт в честь заключительного дня выборов Президента России. Хедлайнерами вечера стали Хабиб, «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-мэн» и Ваня Дмитриенко.

Фотографии Михаила Захарова / «Татар-информ»