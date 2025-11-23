«Яркий пример мужества, отваги»: трое нурлатских бойцов СВО награждены медалью Жукова

Фото из личного архива бойцов СВО

На передовой прошла церемония, которую сами военнослужащие называют особенной. Здесь, в зоне проведения спецоперации, троих бойцов из Нурлатского района – Молодого, Гуфи и Грозного – отметили медалью Жукова. Вручение государственной награды прямо на линии боевого соприкосновения стало не только торжественным моментом, но и символом стойкости, которой славится татарстанская земля.

Все трое служат в 1-м мотострелковом батальоне войсковой части 29657. Командиры характеризуют их как надежных и бесстрашных воинов, которые без колебаний берутся за самые сложные задачи. Старший среди них – Грозный. Он был мобилизован осенью 2022 года и с тех пор прошел через самые тяжелые участки спецоперации. За проявленную стойкость и доблесть его уже награждали медалью «Участнику СВО», медалями «За заслуги перед Республикой Татарстан», «За воинскую доблесть» 2-й степени и другими. Медаль Жукова стала очередным и закономерным признанием его опыта и самоотверженной службы.

На малой родине за Грозного переживают и ждут. Самая верная опора бойца – его семья: супруга Регина и дочь Василиса.

«Вся наша семейная жизнь, можно сказать, связана со спецоперацией. Когда супруга мобилизовали, родилась наша Василиса. Так, от отпуска до отпуска и живем в ожидании его возвращения. Конечно же, очень гордимся главой нашей семьи, радуемся каждому успеху», – говорит Регина Иванова.

Молодой и Гуфи пришли в батальон по контракту уже в 2024 году. Служат во взводе Грозного. Несмотря на небольшой срок службы, оба успели доказать, что на них можно положиться. Офицеры отмечают их инициативность, исполнительность и уверенность в бою.

Мама Гуфи, жительница Нурлата Татьяна Васюткина, вспоминает, как неожиданно узнала о решении сына заключить контракт.

«Я и не знала о его намерении пойти служить, об этом он мне сказал уже будучи в поезде. Точно помню, когда это было – 25 января, в Татьянин день. С тех пор живу, переживая за него. За это время он успел несколько раз побывать в отпуске, летом женился», – делится она.

Командир батальона с позывным Артист не скрывает гордости за своих бойцов. «Эти бойцы – яркий пример мужества, отваги, патриотизма и дисциплины. Они не боятся выполнять любую поставленную задачу, какой бы сложной она ни была. Очень горжусь своими парнями, ценю и уважаю их. С такими бойцами враг будет точно разбит, это истинные патриоты и герои нашей страны. Их стойкость – залог нашей Победы», – говорит он.

Медаль Жукова, врученная нурлатским бойцам, олицетворяет преемственность поколений и связь с подвигами тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны. Для Молодого, Гуфи и Грозного эта награда – подтверждение их личного вклада в защиту России и высокая оценка боевой работы.

Нурлат гордится своими сыновьями. Их путь – пример для молодых, их стойкость – опора для тех, кто ждет их дома. И пусть путь к Победе нелегок, здесь, на малой родине, верят и ждут: герои вернутся домой.

