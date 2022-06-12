«Яркий пример единения граждан»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

День России символизирует могущество нашей страны, величие её многовековой истории, свершения и победы многонационального народа. Такие слова привел Президент Татарстана Рустам Минниханов в поздравлении жителя республики.

«Вдохновляясь трудовыми и ратными подвигами предков, красотой и неповторимым многообразием родной природы, мы созидаем, творим, совершаем добрые дела, благородные поступки и громкие открытия, искренне надеясь на грядущее процветание любимой страны.

Огромное значение для каждого из нас имеют цивилизационные ценности нашей державы, провозглашённые Конституцией России принципы, нацеленные на обеспечение государственного суверенитета и единства Родины, гарантирующие приоритет прав и свобод человека и гражданина, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Республика Татарстан, являющаяся одним из динамично развивающихся субъектов Российской Федерации, вносит достойный вклад в укрепление могущества нашего Отечества. Мы уверенно занимаем передовые позиции в стране по промышленному производству, вводу жилья, сельскому хозяйству, привлечению инвестиций. За последние годы множество татарстанцев прославили Россию в спорте, культуре, образовании и науке, а также в деле защиты Родины. Татарстан устремлён в будущее: цифровизация и применение новейших технологий позволяют нам преумножать потенциал, накопленный многими поколениями татарстанцев, повышать эффективность применения сервисов и услуг в целях улучшения качества жизни. Залогом нашего движения вперёд является поддержка Правительством и лично Президентом Российской Федерации В.В. Путиным инициатив Татарстана.

В период беспрецедентного давления извне, оказываемого сегодня на Россию, важным условием нашего дальнейшего развития являются сохранение гражданского согласия и единства, межнационального и межрелигиозного мира, противодействие любым проявлениям ксенофобии и неонацизма, содействие распространению объективных знаний об историческом прошлом нашей Отчизны, работа с молодежью.

Убежден, что празднование Дня России станет ярким примером единения граждан и придаст уверенности в собственных силах. Счастья вам, благополучия и оптимизма, уважаемые татарстанцы!» - отметил Минниханов.