«Яркий пример для всех нас»: ветеран войны из Альметьевского района отметил 100-летие

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Федотов отметил 100-летний юбилей. Юбиляра поздравили исполняющая обязанности руководителя исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова, министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров, директор ООО «УК «Татбурнефть» Сергей Катков, представители Совета ветеранов, Управления социальной защиты, учащиеся школы №2, родные и близкие.

«Ваш подвиг на фронте и в мирное время — гордость нашего Отечества, — подчеркнула Гюзель Хабутдинова. — Ваш крепкий дух и активная жизненная позиция — яркий пример для всех нас».

Она пожелала Николаю Афанасьевичу крепкого здоровья и долгих лет жизни в окружении близких.

Азат Кадыров зачитал поздравления от Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Сергей Катков вручил Николаю Федотову юбилейную медаль «В ознаменование 80-летия начала разработки нефти Татарстана», отметив большой вклад ветерана в развитие предприятия и нефтяной отрасли.

Николай Афанасьевич родился 6 декабря 1924 года в Башкирской АССР. После окончания пехотного училища он был отправлен на фронт, в минометную роту 95-й гвардейской дивизии. Служба артиллериста – работа на грани жизни и смерти. В 1943 году на Орловско-Курской дуге Николай Афанасьевич получил первое ранение. Осенью того же года — второе, с тяжёлым повреждением обеих рук. После долгого лечения вернуться на передовую уже не смог и был переведен в нестроевую часть.

В декабре 1944 года, после освобождения Будапешта, фронтовой путь Николая Афанасьевича завершился. Его направили в Московское инженерное училище, а затем на два года — на разминирование минных полей.

В 1947 году Николай Федотов вернулся домой. Устроился в артели фронтовиков, работавших на скважинах в поселке Октябрьский. Затем по направлению переехал в Бавлы, стал буровым мастером. Позже – в Альметьевск. В 1964 году Николай Афанасьевич отправился в Индию, где два года обучал местных специалистов работе на советском оборудовании. Буровому делу он посвятил 54 года, проработав в АУБР до 79 лет.

Сейчас Николай Афанасьевич живет с дочерью Надеждой, окруженный любовью и заботой пятерых детей, девяти внуков и одиннадцати правнуков. Его боевые заслуги отмечены орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными наградами.