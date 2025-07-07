Яркие машины под защитой: названы особенности, отпугивающие угонщиков

Автомобили с ярким и запоминающимся внешним видом реже становятся целью угонщиков, сообщил в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

По его словам, машины, украшенные аэрографией, нестандартной плёнкой или имеющие яркую окраску, привлекают меньше интереса со стороны злоумышленников. Причина — такие автомобили проще отследить с помощью камер видеонаблюдения, что повышает риск для угонщика.

Ладушкин также отметил, что чаще всего автомобили угоняют не ночью, а в дневное время, особенно в часы пик. В такие моменты злоумышленникам проще затеряться в транспортном потоке и избежать внимания со стороны инспекторов. Однако, если у автомобиля есть отличительные черты — необычный цвет, нестандартный тюнинг или даже характерные повреждения, — это может значительно усложнить угон и стать дополнительным фактором защиты.