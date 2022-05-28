«Яркая звезда народной культуры»: Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Каравон

Зародившись в стародавние времена и гармонично вписавшись в православную традицию, русский праздник Каравон глубоко укоренился на живописной Лаишевской земле, богатой своими природными красотами и незаурядными талантами. С такими словами Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики в своем поздравлении по случаю праздника.

«Каравон — это яркая звезда народной культуры, озаряющая нас лучами исконной духовности, подлинной соборности и живительного творчества. В селе Никольское, где столетиями проводится Каравон, тесно соприкасаются прошлое и настоящее, происходит встреча поколений, закладываются основы национального самосознания. В бережно сохраняемых и передаваемых потомкам традициях обрядового песенно-игрового творчества, как в чудесном зеркале, отражаются лучшие качества русского народа: его стремление к красоте и гармонии, воле и правде, миру и согласию с окружающими, единению с Богом и природой.

С протяжными песнями, под звон колоколов возрожденного Никольского храма неспешно плывет ладный русский хоровод, вовлекая в свои дружные ряды представителей различных национальностей и вероисповеданий. В нынешнем году Каравон проходит в фестивальном формате уже в тридцатый раз. Это прекрасный повод для того, чтобы вспомнить об истоках праздника, его традициях, с пользой для души окунуться в атмосферу старинного народного торжества.

Особое звучание празднование Каравона приобретает в Год культурного наследия народов России, среди целей проведения которого выделяются сохранение этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех народов и этнических общностей нашей страны.

Искренне желаю участникам и гостям праздника радостного настроения, мира, счастья, добра и благополучия. Шире круг, Каравон!» — написал Рустам Минниханов.