«Яркая точка на берегу Казанки»: представлен проект крупнейшего детского парка в России

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Самый крупный в России детский парк площадью 3,4 гектара построят в этом году ко Дню Республики в Казани. Он расположится между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой РТ. Публичная презентация нового общественного пространства прошла сегодня вечером в экстрим-парке «Урам».

«Это самое большое общественное пространство, которое реализуется в республике в этом году, самая большая детская локация не только для республики, но и, возможно, даже в стране. Надеюсь, что это пространство станет важной точкой притяжения для ежедневного отдыха наших жителей. Надеюсь, что нам удастся это место сделать максимально комфортным и интересным для родителей и детей», – сообщила собравшимся на презентации директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев отметил, что он, как почти коренной казанец (уже давно переехал в столицу из Набережных Челнов), помнит, как уныло выглядела раньше территория вокруг Казанки.

«Берег Казанки преображается. Это не последняя локация, но одна из самых ярких точек на берегу Казани. Немало копий сломали во время проектирования этого объекта. Когда его первоначально презентовали, объект выглядел иначе. Провели воркшопы со студентами и детьми – пользователями парка, кто будет в нем гулять. Они поделились идеями и мыслями. Поэтому увеличилась детская площадка, появилась сцена. Архитекторы отдали душу этому проекту. Наш город преображается», – сказал Куляжев.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Ведущий архитектор отдела разработки градоэкологического каркаса Института развития города Дарья Семко напомнила, что территория будущего парка располагается в центре города, в исторической части Казани. Ее окружают знаковые исторические объекты – Казанка, сад имени К. Фукса, Национальная библиотека. Территория детского парка входит в состав 15 парков Стратегии развития Казанки.

Дарья Семко провела экскурсию по будущему парку. Его гостей будет встречать большая площадка для мероприятий со сценой. На ней могут проходить мероприятия разного формата – концерты, лектории.

«Наше пространство трансформируемо. В целом площадка вмещает в себя от 2 до 8 тыс. человек, с учетом зрителей на склонах НКЦ», – сказала Семко.

Пройдя дальше, посетители окажутся в зоне павильона с фонтаном, где дети в жаркий день смогут «промочить ножки». По вечерам авторы проекта обещают особую атмосферу благодаря подсветке. Внутри павильона будут кафе, где взрослые смогут выпить кофе, наслаждаясь видами на город, а в это время их малыши будут резвиться в уютной игровой. Также в павильоне будут обустроены туалеты.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Основным ядром парка является большая детская площадка, которая станет самым большим и классным открытым детским пространством в городе. Его разработало бюро „Чехарда“. Следующая зона – поляна для отдыха и природный лабиринт. На поляне можно провести пикник, поиграть с друзьями в бадминтон. В лабиринте дети смогут побегать, развлечься», – заметила Дарья Семко.

Стоит отметить, что такие лабиринты уже прижились в крупных городах зарубежных стран. К примеру, в парке ремесел в Японии или в парке Шёнбрунн в Вене. На полянах будут установлены мобильные стульчики и шезлонги. В новом парке будут проходить городские выставки благодаря мобильным передвижным стендам.

Разработчики детской площадки — бюро «Чехарда», которое специализируются на создании уникальных природных игровых пространств и в проектировании опираются на сценарии поведения детей в разном возрасте. Они являются авторами детской площадки «Сказочный лес» в Горкинско-Ометьевском лесу. Новый объект будет обустроен с учетом особенностей разных возрастных групп.

Также в парке появятся зоны для тихого и спокойного отдыха жителей. Будут организованы входные зоны со стороны набережной, спуски с Фуксовского сада и с ул.Подлужная и велодорожка вдоль ул.Подлужная.