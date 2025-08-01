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СВО 1 августа 2025 15:11

«Ярдәм янәшә» и волонтеры Архиерейского подворья направили гумпомощь в зону СВО

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Сегодня республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» совместно с волонтерами сообщества «ZOV» Архиерейского подворья Казани отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО.

Общий вес груза составил три тонны, в него вошли мотоцикл, морозильные камеры, инструменты, медицинские товары, маскировочные сети, продукты питания и многое другое.

Груз был собран и погружен благодаря усилиям неравнодушных жителей Казани по заявкам бойцов. В ближайшее время фура прибудет в Луганск и Донецк.

#гуманитарная помощь
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