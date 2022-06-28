YAPPY Truck привез в Казань Иванушек International

фото: Владимир Нефедов

Мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY продолжает путешествие по городам России. Второй остановкой YAPPY Truck стала Казань, где 26 июня прошел День молодежи. Он стал одним из самых масштабных за всю историю проведения: только на территории экстрим-парка «Урам», где припарковался трак, собралось более 125 тысяч человек. А одним из сюрпризов для гостей стало выступление на YAPPY Truck группы Иванушки International.

В течение дня на площадке мобильной академии контента одна активность сменяла другую. Днем разворачивались зрелищные спортивные ивенты: профессиональный матч по баскетболу от бронзовых призеров чемпионата России команды «ХелиТаб» и выступление скейтеров SK8 Team. А вечером гостей праздника ждал уже музыкальный сюрприз — со сцены прозвучали главные хиты от популярных исполнителей, среди которых Amirchik, Артем Кид, Didar, Dava и Иванушки International.

Не обошлось и без мастер-классов по созданию коллабов с участием приглашенных звезд и инфлюенсеров.

По мнению Dava, короткие яркие ролики будут только набирать популярность:

«За соцсетями, очевидно, будущее. Они открывают уникальные возможности транслировать свое творчество на широкую аудиторию. Границ нет. Каждый может быть услышан и реализован. Главное — верить в себя и постоянно развиваться, создавая уникальный контент. Современные технологии настолько продвинуты, что, вооружившись только одним телефоном, можно творить чудеса и снимать шедевры. В Казани, как и в других городах, много талантливых ребят, блогеры становятся лидерами мнений, задают тренды и формируют ценности. Уверен, что о многих из них скоро узнает вся Россия».

Также гости смогли своими глазами увидеть процесс создания граффити от стрит-арт-художников Макса Ломака и Sly Dog 47.

Напомним, бесплатная академия будет путешествовать по России все лето. После Казани YAPPY Truck отправится в Нижний Новгород, где состоится специальная программа со встречами и мастер-классами с участием инфлюенсеров и звезд.

Кроме того, сейчас в соцсети проходит конкурс «Баттл городов», в котором может поучаствовать каждый. Для этого надо выложить видео с мероприятия в YAPPY c хештегом своего города: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckmsk (Москва). Победит тот город, чьи видео соберут больше всего лайков. А лучшие ролики попадут в специальные подборки.

Мобильная академия контента представляет собой 12-метровый трак, расписанный в стилистике граффити известными стрит-арт художниками Никитой Biggie, Ваней Астро (Rayons) и Максом Ломаком. Внутри он оснащен современным аудио- и видеооборудованием, с помощью которого каждый желающий сможет снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными знаменитостями. Таким образом проект поможет объединить региональные блогерские комьюнити и даст возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы.



Информационная справка:

YAPPY — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. Особенность видеоплатформы — интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать совместные ролики (коллабы) с другими пользователями, включая звезд. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам. Всего за полгода к сервису присоединились пользователи из Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, и на сегодняшний день месячная аудитория приложения достигла 4 млн человек, а количество загруженных роликов — свыше 1,5 млн.

На видеоплатформе уже зарегистрировались такие популярные блогеры, как Сергей Жуков, Валя Карнавал, Ольга Бузова, Алина Акилова и другие представители медиа.