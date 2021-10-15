Японское шоу «Татара — наследие Евразии» первыми увидят жители Елабуги

Перед премьерой в Казани первыми японское шоу «Татара — наследие Евразии» увидят жители Елабуги. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор АНО «Татарско-японский культурно-информационный центр „Сакура“», доцент КНИТУ Асия Садыкова.

«Елабуга попросила, чтобы мы привезли что-то связанное с Японией. Здесь есть исторический момент. В Елабуге имеется кладбище японских военнопленных, где японская сторона установила памятник японским военнопленным», — рассказала Садыкова.

По словам спикера, когда происходила эксгумация и перевоз останков, было обнаружено, что люди умерли естественной смертью. «Отношение населения к военнопленным было неагрессивным. Мало того, в Елабуге была женщина, которая ходила и по собственному желанию ухаживала за могилами. Это показывает отношение людей к военной тематике», — поделилась Асия Садыкова.

Звезда японского шоу, пионер проекционных шоу в мире Сакакура Кацуми рассказал, что побывает в Елабуге впервые, а вот в Казани он был уже четыре раза. Из блюд ему больше всего запомнилось традиционное угощение чак-чак.

Хореограф татарстанской версии шоу Марсель Нуриев рассказал, что ранее спектакль «Татара — наследие Евразии» был представлен в рамках Дня Республики Татарстан в прошлом году. Также весной этого года шоу увидели жители Ульяновска.