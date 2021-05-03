Японский хавбек «Рубина» вернулся в строй

Японский полузащитник казанского «Рубина» Мицуки Сайто вернулся в общую группу, об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В середине февраля Сайто был успешно прооперирован в Финляндии. На восстановление потребуется около четырех месяцев.

«Чувствую себя отлично. Целых два с половиной месяца я тренировался индивидуально. Я безумно счастлив вернуться на поле и быть с командой», — рассказал футболист.

8 мая «Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом». После 28 туров в активе казанцев 49 очков — четвертое место.