Японский робот с искусственным интеллектом научился кланяться и вести духовные беседы

Исследовательская группа при Киотском университете совместно с компаниями Teraverse и XNOVA разработала гуманоидного робота-буддиста с искусственным интеллектом для очного общения с людьми. Об этом говорится в сообщении разработчиков, передает «ТАСС».

Робот получил название Buddharoid. Его создали на базе модели Unitree G1 китайской компании Unitree Robotics и оснастили системой BuddhaBot-Plus.

Диалоговый модуль использует последнюю версию ChatGPT. Как поясняют разработчики, ответы формируются в два этапа: сначала система опирается на формулировки из буддийских текстов, затем дополняет их интерпретациями и пояснениями с помощью большой языковой модели OpenAI.

Робота обучили выполнять ряд жестов – он может медленно ходить, кланяться и складывать ладони. Система поддерживает распознавание и синтез речи, а также синхронизирует голосовые ответы с движениями тела.

Разработчики заявляют, что это первый «религиозный ИИ-робот» с движениями, близкими к человеческим, способный ходить на двух ногах и вести естественный устный диалог.

По их оценке, технологию можно применять и в других сферах – например, при создании гуманоидов с ИИ, обученных экономической теории для задач консультирования и аналитики.